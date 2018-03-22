新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台退役上校反年改身亡 马英九等参加其告别仪式

台退役上校反年改身亡 马英九等参加其告别仪式
2018年03月22日 10:36 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：台退役上校反年改身亡 告别仪式今在台北第一殡仪馆举行

　　[环球网综合报道]台湾退役上校缪德生为反年改，不幸坠楼身亡。据台“中时电子报”22日报道， 缪德生家属今天上午在台北第一殡仪馆景行厅为其举办告别式。许多参与公祭的昔日老兵、同袍，眼眶泛红，一边整理仪容，一边拭泪地离开会场。

　　公祭现场，马英九、郝柏村、高华柱、吴斯怀、国民党主席吴敦义都陆续到场致意。而台防务部门负责人严德发也率领各军种将领到场，送缪德生最后一程。缪德生的儿子在家祭中表示，他的父亲缪德生，或许不是最好的父亲，但是绝对是最好的军人。

责任编辑：张岩

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区