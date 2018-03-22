台退役上校反年改身亡 马英九等参加其告别仪式

原标题：台退役上校反年改身亡 告别仪式今在台北第一殡仪馆举行
[环球网综合报道]台湾退役上校缪德生为反年改，不幸坠楼身亡。据台“中时电子报”22日报道， 缪德生家属今天上午在台北第一殡仪馆景行厅为其举办告别式。许多参与公祭的昔日老兵、同袍，眼眶泛红，一边整理仪容，一边拭泪地离开会场。
公祭现场，马英九、郝柏村、高华柱、吴斯怀、国民党主席吴敦义都陆续到场致意。而台防务部门负责人严德发也率领各军种将领到场，送缪德生最后一程。缪德生的儿子在家祭中表示，他的父亲缪德生，或许不是最好的父亲，但是绝对是最好的军人。
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