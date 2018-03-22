北京首个区级规划国土管理部门挂牌成立(图)

原标题：北京首个区级规划国土管理部门挂牌成立

图片来源：北京市规划国土委提供

新京报快讯（记者邓琦）3月22日上午，原通州规划分局、国土分局整合组建的市规划国土委通州分局正式挂牌，标志着北京首个区级规划国土管理部门挂牌成立。从即日起，全市各区的规划国土分局都将陆续挂牌成立。

“建立市区规划分级管理体制，整合配强区级规划国土部门力量”是今年市政府工作报告中明确的重点工作，新组建的各区规划国土分局将作为市规划国土委设在各区的派出机构，负责履行本行政区域内城乡规划管理和土地、矿产资源管理职能，同时作为各区政府依法履行相关职责的工作部门。

据介绍，此次区级规划国土部门体制改革和职能整合，以落实城市总体规划为目标，重点是理顺市区两级职责关系，统筹优化分局机构设置和职能配置，更好发挥市区两级积极性，构建从市到区运行顺畅、充满活力的工作体系。各区规划国土分局将加强规划实施统筹，推进行政审批集中办理，调整优化内设机构设置。此次新成立的通州分局内设科室，实现了职能融合，将城乡规划和土地利用规划的编制职能予以整合，推动“两规合一”；实现了机构整合，对相同、相似、相近的机构和职能，实行综合设置；实现了审批集中，将行政审批集中在一个科室办理。

据了解，为进一步发挥城市副中心领导小组规划建设指挥部办公室规划决策统筹作用，加强扁平化管理，提高行政效率，实现市区合力，通州分局挂牌成立后，将与北京城市副中心建设领导小组规划建设指挥部办公室、市规划国土委向通州区派出的工作小组实行合署办公，一体化管理，全力保障城市副中心相关规划建设工作得到高效落实。

责任编辑：张玉