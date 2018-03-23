人民日报：伟大民族精神是我们前进的根本力量

原标题：伟大民族精神是我们前进的根本力量

《 人民日报 》（ 2018年03月23日 01 版）

一个国家的繁荣，离不开人民的奋斗；一个民族的强盛，离不开精神的支撑。

“中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神，为中国发展和人类文明进步提供了强大精神动力。”习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话，深情赞颂中华民族，热情讴歌中国人民，深刻阐释了中华民族的伟大民族精神。伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神，描绘出亿万人民构建共同精神家园的美好图景，宣示了中华儿女创造新时代光辉业绩的壮志豪情。

人民是历史的创造者，是伟大民族精神的孕育者。千百年来中华儿女胼手胝足的劳动，一代又一代人薪火相传的守护，创造了人类历史上唯一从未中断的文明。伟大民族精神，蕴藏于诸子百家、诗词曲赋，闪耀于大好河山、广袤粮田，凝结于交织交融、同心同德的56个民族，体现于追求和实现梦想的执着前行。伟大的中国人民以创造、以奋斗、以团结、以梦想，收获了光辉灿烂的文明成果，书写了彪炳史册的文明奇迹。历久弥新的伟大民族精神，是我们的骄傲，是我们自信的底气，是我们风雨无阻、高歌行进的根本力量。

时代是精神的试金石。革命年代，中国人民不屈不挠、团结一心，挽狂澜于既倒、扶大厦之将倾，写下保家卫国、抵御外辱的壮丽史诗；改革开放以来，中国人民勤劳努力、不懈奋斗，短短40年走过西方国家几百年的发展之路，阔步迈向世界舞台的中央；党的十八大以来，中国人民怀揣梦想、勇攀高峰，以历史性成就和变革，让中国特色社会主义进入新时代，迎来了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。”中国历史的每一步向前，无不源于伟大民族精神的推动；中华民族的每一个成就，无不源于伟大民族精神的书写。

放眼未来，伟大复兴的光明前景需要伟大民族精神的支撑。进入新时代，开启新征程，中国这个古老而又现代的东方大国朝气蓬勃、气象万千，中国特色社会主义道路、理论、制度、文化焕发出强大生机活力，奇迹正在中华大地上不断涌现。前进道路上我们面临的挑战还很多，需要付出更为艰巨的努力。我们尤需以创造让更多人间奇迹涌现，尤需以奋斗实现人民更加美好的生活，尤需以团结凝聚勇往直前、无坚不摧的强大力量，尤需以梦想催动迈向民族复兴的步伐。为者常成，行者常至，只要我们始终发扬伟大民族精神，只要我们始终有人民支持和参与，就没有攻克不了的难关，就没有克服不了的困难，就没有成就不了的伟业。

新时代东风浩荡，中国梦曙光在前，勤劳勇敢的中国人民更加自信自尊自强。紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，将伟大的民族精神弘扬起来，中国的活力和智慧不可穷尽，中国的前程和未来不可限量，承载着中国人民伟大梦想的中华巨轮，必将劈波斩浪驶向充满希望的明天。

责任编辑：霍宇昂