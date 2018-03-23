台退役上校反“年改”死亡 台军粉饰成是积劳病故

原标题：台退役上校反“年改”死亡 台军粉饰“积劳病故”

[环球时报驻台北特约记者 张雯雯]因反对“年改”而闯入台湾“立法院”抗议摔伤去世的退役上校缪德生22日举行公祭。台“国防部”颁发“旌忠状”表彰其贡献，但过世原因却写成“积劳病故”，结果被骂惨。

据台湾联合新闻网22日报道，“国防部”发言人陈中吉称，颁发缪德生“旌忠状”，主要是表彰他服役期间“保家卫国功绩”，只要服役期间得过任何嘉奖，都符合申请资格。不过“国防部”在发放的“旌忠状”上，缪的过世原因却被写成“积劳病故”。国民党发言人洪孟楷称，缪德生是因抗议民进党当局蛮横、不公义的“年金改革”才意外辞世，死因被写成“积劳病故”代表执政党根本不愿正视问题，“蔡政府这样的旌忠状，真有把军人尊严放在眼里？”他批评说，一个不愿正视问题、粉饰太平的政府，却还敢瞎说愿意与人民沟通，真的病得不轻。

不少岛内政要出席22日的公祭活动，包括台湾地区前领导人马英九、新党主席郁慕明和国民党主席吴敦义等，“国防部长”严德发与“退辅会主委”邱国正及多名陆海空军将领到场。联合新闻网报道称，缪德生所属的“蓝天行动联盟”等团体在告别仪式结束后，返回“立法院”进行招魂、抗议并夜宿追思。联盟称，民进党上台后倒行逆施，缪上校的牺牲绝不是单纯为了退休俸被删减，而是要凝聚所有反对“台独政权”的力量，团结打倒“台独政权”，不达目的绝不罢休。中时电子报注意到，缪德生陆军官校的同学奋力唱起陆军官校校歌。退役陆军中将吴斯怀说，告别仪式能出现这种场面，代表缪德生一生所奋斗的“反对台独”等目标让人敬重，希望当局能看见。台北警方则从21日起就在“立法院”周边加强拒马和围栏，并封锁周边道路和出入口。

2月27日，缪德生在参与抗争时不幸从二楼跌落，3月5日宣告不治。前国民党主席洪秀柱22日在脸书称，离开公祭现场后特别绕到“立法院”附近，看到全是拒马蛇笼，“想到缪上校的身影以及丧家哀戚的面容，看着八百壮士扎营超过一年的帐篷，我真想知道，这到底是多么无耻、多么狠心的政府？”

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