谁该领多少钱合适？“派糖计划”让香港多方头疼

原标题：哪些人该领多少钱合适？“派糖计划”让香港多方头疼

[环球时报驻香港特约记者 叶蓝]香港特区政府上月公布的《财政预算案》被质疑派糖不均，导致部分阶层未能受惠，财政司司长陈茂波事后提出通过关爱基金“拾遗补漏”，又在香港社会引发热烈讨论。

财政司司长陈茂波上月底公布财政预算案，在盈余达1380亿港元、创历史新高的情况下拒绝全民派钱，一些人要求政府加码。陈茂波因此拟对《财政预算案》做出调整，向18岁以上、预算案中不受惠的低收入及无收入人士派发现金津贴。据香港《星岛日报》22日报道，特首林郑月娥21日承认，自预算案公布后，特区政府听到很多声音，认为以前的“N无计划”即没有住在公屋、没有领取综援等人员未能受惠，因此他们想设计一个覆盖面比较广阔的关爱共享计划，但她强调，这不等于全民派钱。报道同时透露，港府正积极考虑向18岁以上、收入较低及没有收入又非政府福利网内的人士派发现金津贴，目前正研究派发金额及符合资格人士的划线问题，但领取综援、低收入津贴及长者津贴的人士，由于已有“三粮”，所以不会双重得益。虽然还未确定现金津贴的金额，但估计会在3000至4000港元，受惠市民将以百万计。

《明报》22日称，“关爱基金专责小组”下周二将开会讨论有关方案，估计最快本月底前可公布细节。港府倾向于以市民的每月收入划线，很可能以现金形式派发，估计不会少于2000港元。香港《文汇报》称，有关研究已接近尾声，并已敲定“补漏”的对象。据政府统计处去年发表的报告，去年第三季度就业人士每月收入中位数为1.55万港元，因此月收入低于这个数额、18岁至65岁的人士，将受惠于本次派糖；预料约有200万人受惠，涉及款额接近40亿港元。

不过，多个政党均认为派发2000港元还不够。身兼行政会议成员的工联会议员黄国健称，建议中的方案“太孤寒”，每人应派发至少4000港元，同时月薪1.55万港元的划线水平太低，应提高至月薪约2.5万—3万港元以下都受惠。新民党主席叶刘淑仪认为至少应该派发3000港元，建议所有成年、没有物业、没有纳税的港人都能受惠。泛民阵营的民主党主席胡志伟此前主张派发金额最多6000港元。他称，香港有390万打工仔，约110万家庭主妇或不在劳动人口中，“政府既然希望在本次财政盈余这么丰厚的情况下，与市民大众分享这个经济成果，应该用一个更公道的方法处理”。一向反对全民派钱的议员田北辰则认为，港人不患寡而患不均，局部派钱会有后遗症，无论如何划线都有人不开心，如同“出钱买难受”。他建议利用这笔钱成立基金处理一直未处理的议题，如改善市民的英语能力等。

2012年开始，香港特区政府每年公布贫穷人口状况，计算方式是把香港市民总体入息中位数的一半厘订为“贫穷线”。基本上一人住户贫穷线为4000港元，两人家庭9000港元，3人家庭1.5万港元，4人家庭1.85万港元。2017年11月发布的《2016年香港贫穷情况报告》显示，香港2016年贫穷人口共有135.2万人，比2015年的134.5万人多了约7000人。与此同时，花旗银行22日发布的最新香港千万富翁调查报告显示，去年本港有6.8万名拥有1000万港元或以上流动资产的富裕人士，按年增加15%。去年新增20多万百万富翁，令人数突破100万人，按此推算，每7名港人便有一个百万富翁。

此前，特区政府只试过一次全民派钱，2011年曾向18岁以上市民全民派发6000港元，花了大约240亿港元。香港《文汇报》22日的社评说，似乎无论政府如何做，无论派钱与否，都会受到责难。社会关心分享成果、体现公平无可厚非，但面对香港传统优势持续减弱、竞争日益激烈的大环境下，确实不宜只看重眼前分配，更需要增强危机意识，如今周边都在全力发展，香港的固有优势已经不明显，如果把精力都消耗在无休止的争拗中，不能融入国家发展大局，被别人超越在所难免。文章说，上世纪七八十年代，香港经济腾飞靠的是自强不息、灵活拼搏的狮子山精神，而非坐等向政府伸手、望别人打救。今天香港的社会财富各方面条件与当年不可同日而语，更要重振狮子山精神，放下矛盾同舟共济。

责任编辑：霍宇昂