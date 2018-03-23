揭秘：宪法宣誓仪式上的音乐是如何诞生的

原标题：宪法宣誓仪式上的音乐如何诞生？

这是共和国成立以来首次在全国人民代表大会举行盛大的宪法宣誓仪式，全国人民通过电视镜头目睹了这个庄严而神圣的过程。

作为此次国家领导人宪法宣誓仪式的一部分，宣誓仪式曲和主席出场号角这两段音乐由解放军军乐团专门创作，此前尚未在公开场合演奏过。

图：解放军军乐团在进行军乐演奏。孙晓萌摄

“现在举行中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议宪法宣誓仪式！”3月17日上午10时50分许，人民大会堂会场响起庄重有力的号声。在中国人民解放军军乐团演奏的乐曲声中，宪法宣誓仪式拉开序幕。礼兵们迈着正步，护送《中华人民共和国宪法》入场，并将宪法放置于宣誓台上。

接着，新当选的国家主席、中央军委主席习近平从主席团座席起身走向宣誓台时，又一段铿锵激昂的号角奏响，将整个宪法宣誓仪式烘托得更加神圣与庄严。

创作

“今年2月初，全国人大交给我们一项任务——为宪法宣誓仪式创作一首乐曲。”解放军军乐团副团长张海峰告诉记者。

这样的创作，看似开放自由，实则限制颇多，音乐的时长、风格、元素等都需要考虑仪式的实际情况。

军乐团经过研究，首先将音乐形式确定为号角。“号角，有昭示的含义。”在宪法宣誓仪式中，宣誓人庄重地诵读誓词是整个仪式最重要最核心的部分。在此之前演奏号角，昭示神圣的一刻即将来临，最为合适。

“第一，选用国歌作为音乐素材；第二，最后以长音收尾；第三，乐曲的配器增加长号。”代表军乐团在人民大会堂里工作了34年的张海峰根据自己的经验给创作者提出建议。

在这样重要的场合上，使用的音乐元素需要慎重考虑，国歌无疑非常合适——它是国家的象征，足够庄重，仪式感强。

乐曲以长音结尾，则蕴含微调的妙处。“举行宪法宣誓仪式时，宣誓人既可能是一位领导人，也可能是数位领导人，走到宣誓台前的脚步有快有慢。以长音收尾，便于根据实际情况对尾音做出调整。”张副团长说。

至于乐器的选用，“通常说来，号角用小号作为主要乐器。但增加长号后，声部可以由3个变为8个。”短短20秒的乐曲才能够表现足够丰富的内涵。

最终，创作了“9·3”阅兵号角、2018年元旦天安门升旗号角等作品的解放军军乐团创作室副主任郭思达完成了作曲任务。作品交回人大审定后，获得通过。军乐团又收到建议，再创作一首。

“新的曲子可以使用国际歌作为素材，并增加乐器小军鼓。”张海峰从党代会闭幕式上演奏的国际歌得到灵感。

最终，第一首曲子被选作宣誓仪式曲，第二首曲子由于打击乐的加入，节奏感强，更加激昂奋发、铿锵有力，成为主席出场号角。

图：宪法宣誓仪式音乐演奏者合影。孙晓萌摄

准备

解放军军乐团此次演奏宣誓仪式曲和主席出场号角时，在形式上做出了特别安排——通常只用在室外举行的国家典礼上的礼号，首次走进了人民大会堂。八面号旗挂在微微上扬的号管上，给人以耳目一新的感觉，仪式感更强，烘托典礼的隆重。

为了保证在宪法宣誓仪式上演奏不出差错，“总共去大会堂彩排了5次。”作为会场现场演奏的指挥，张海峰说。

然而，第一次彩排就发现了问题。一般乐队演奏时，指挥和乐手之间会留出一定的距离，便于乐手观察指挥的动作。但是受限于人民大会堂内的空间，指挥和第一排乐手之间就只有一排座椅，站位几乎平行。以往乐队通过队形调整，可以让长号乐手往后站。但此次演奏者只有8名小号手、8名长号手和两名军鼓手，一字排开。这样长号手与指挥之间距离太近，视线刚好被长号的喇叭口挡住，完全看不见指挥的动作。

为了解决这个问题，军乐团让原本应当坐在后排的乐器保障人员离席腾出位置，乐手整体往后挪了两排。

演奏

解放军军乐团18名表演者，从乐团里精心挑选出来，参加过多次重要的演奏活动，素质过硬，对于表演都很自信。

但因为活动的诸多“首次”，无经验可参照，仍不免紧张。“宣誓活动的程序尤其需要记清。”比如国家主席、中央军委主席宣誓前，大会主持人会首先宣布举行仪式，再由大会现场广播主持人播送一次，此时方为演奏开始时刻；而中央军委副主席、委员集体宣誓前，现场广播主持人会增加“请宣誓人就位”的口令。

演奏前，张海峰虽然早就将程序牢记在心，仍心弦紧绷。乐手们同样如此，“当时有的号手已经吸气准备演奏了，但口令没下完，我就不能下拍子。”张海峰说，“团里的同志都为我捏一把汗。”

演奏结束，张海峰感到自豪和幸运。自豪的是，他代表军乐团，以现场演奏指挥的身份在如此庄严神圣的场合参加了这样具有开创性的活动。幸运的是，他赶上了新时代。党的十八大以来，军乐团参与重大外事活动的频率越来越高，让他切身感受到祖国的国际地位不断提升，国家的发展越来越好。

图：宪法宣誓仪式军乐演奏者合影。孙晓萌摄

小贴士：

中国人民解放军军乐团隶属中央军委政治工作部。前身是1948年1月成立的华北军区军乐队。1949年作为主力乐队参加新中国开国大典，首次奏响中华人民共和国国歌。1952年正式扩编成立。

多年来，军乐团创编演出了2000多首不同形式的管乐作品，录制发行了数百种管乐磁带、唱片、乐谱和专著。代表性作品有：《欢迎进行曲》（魏群）《欢送进行曲》（郑路）《鲜花曲》（严晓藕）《运动员进行曲》（贾双）《香港澳门回归交接仪式号角》（王和声）《分列式进行曲》（罗浪）等。

（人民日报中央厨房·N度生活工作室 申智林）

责任编辑：桂强