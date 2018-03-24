菲要在距台最近的无人岛上修海军基地 台湾不干了

原标题：菲律宾要在距台最近的无人岛上修海军基地 台湾不干了

[环球时报综合报道]据菲律宾《马尼拉公报》23日报道，菲律宾军方一名发言人周四透露，该国将于下月在最北边一个叫雅米岛的无人岛上修建海军基地，以加强防御措施并阻止偷捕者进入渔场。雅米岛是菲最北端的离岛，距离台湾兰屿不到100公里，是菲距离台湾最近的地方。

英国路透社称，菲律宾和台湾的海岸警卫船曾在双方“专属经济区”重叠处海域发生过对峙。2013年，一艘菲律宾舰只向一艘台湾渔船开火，造成一名台湾渔民死亡。“我们需要在那展示存在”，上述菲律宾军方发言人22日说，将有一小支部队驻扎在雅米岛上。

该消息引起台东渔会和兰屿人不满，认为当局理应有所应对。台湾《联合报》23日报道称，台东县新港渔会理事长李隆荣说，菲律宾如果在雅米岛设军事基地，绝对威胁到东部海域的作业船只，“不解决，海上冲突势必难免”。

对此，台湾“国防部”23日回应说，台军方将持续严密监侦周边海、空域状况，并与“海巡署”及“渔业署”紧密结合，执行侦巡与护渔任务，确保台湾渔民的合法权益。台湾“海巡署”则表示，菲军方在雅米岛设置军事基地对其护渔不会有所影响，因为雅米岛在“台菲重叠海域渔船作业南界限”以外。

23日，《马尼拉时报》报道说，菲海军对此前一天的消息作出澄清，称要建的是为当地渔民设计的多用途庇护所，但同时又说，“也可作为部队访问该岛时所用”。（李司坤）

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