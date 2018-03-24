上观新闻三问朱立伦访问大陆：能见到刘结一吗？

原标题：三问朱立伦访问大陆：能见到刘结一吗？为吴敦义打前站？想与柯文哲“较劲”吗？

据央视报道，21日起台湾新北市长朱立伦访问江苏、上海两地，拜访两地官员并与当地台胞座谈联谊。这是继去年借“双城论坛”台北市长柯文哲访问上海后，台湾方面又一位重量级官员访问大陆。在两岸政治关系陷入低谷的当下，朱立伦此行会给台湾政坛带来那些涟漪，又会给两岸关系带来哪些变化？

首次来到金陵城

据台湾媒体报道，21日晚朱立伦一行搭飞机前往南京。作为台湾外省老兵的后代，这也是他第一次来到金陵城。

22日上午，朱立伦前往中山陵致祭中山先生，并参观中华民国总统府。当天下午，朱立伦一行搭乘地铁前往南京大学与台湾籍同学进行座谈。

当天，朱立伦在与江苏省委书记娄勤俭和南京市委书记张敬华会晤中表示，此行是来关心在江苏生活、求学、从事企业的同胞，新北市有很多企业都跟江苏有很多的交流，在南京也有很多的投资，“要谢谢长期以来对台胞的协助，并希望将来会有更多的机会合作，交流能够更加广泛。”

按计划，朱立伦23日会前往南京江北新区参访台积电，还将前往南京众创码头了解台青创业情况，并访问在南京台企溢泰环保与华新丽华，当晚参加南京台协20周年庆活动。24日，朱立伦前往台商重镇苏州及昆山参访，25日转赴上海。26日，朱立伦将从上海返回台湾。

亦有消息称，与之前国台办原主任张志军借“双城论坛”与柯文哲会晤相似，新任国台办主任刘结一也将在朱立伦大陆行期间与之会面。

朱立伦此行成员还包括新北市副市长李四川、经发局长张峰源、环保局长刘和然、民政局长江俊霆、观光旅游局长陈国君、新闻局长张其强、新北市工商发展投资策进会总干事朱俊晓等人。

这是朱立伦第四次访问大陆，并以不同身份参加。第一次是在1998年，作为北京大学客座教授，朱立伦参加北大百年校庆活动。第二次是2009年5月，作为中国国民党副主席，朱立伦赴厦门出席首届海峡论坛。2015年5月，朱立伦第三次前往大陆，以中国国民党主席身份参加在上海举行的“第十届两岸经贸文化论坛”，并与5月4日在北京与中共中央总书记习近平会面。这次，朱立伦以新北市长身份访问大陆，更多的是关心新北市与长三角地区的合作发展。

考虑到朱立伦新北市长任期在今年底将结束，在未来这位国民党大佬会以什么身份来大陆，给外界留下了有意思的伏笔。

为吴敦义打前站？

朱立伦此行之所以吸引外界关注，还在于其新北市长的身份。新北市与台北市合称双北，是台湾政治经济中心地区。新北市户籍人口近400万，居住人口超500万，占了全台湾近2400万人的五分之一还多，在台湾政坛地位举足轻重。

同时，新北也是岛内六都（台北、新北、桃园、台南、台中、高雄）中唯一一个任由国民党执政的城市。在民进党全面执政的当下，朱立伦成为了台湾政坛中位阶最高的国民党人。

考虑到新北蓝大于绿的总格局未变，再加上他的接班人侯友宜比较给力，在今年底地方选举中，国民党守住新北市这个岛内票仓的可能性较大。也可以这么说，新北守住“蓝天”，对遏制民进党势力向北发展，起到重要阻隔作用。

对于朱立伦大陆行，台湾媒体还将之与两岸论坛联系起来。在国台办与陆委会、海协会与海基会沟通停摆的情况下，国共之间举办的两岸论坛的意义更加重大。据台湾“中央社”报道，两岸论坛将于4月下旬举行，70岁的国民党主席吴敦义将会出席。考虑到吴敦义曾是台湾地区副领导人，其能否最终成行，还有待民进党当局是否批准。

在此情况下，朱立伦此次大陆行也有为两岸论坛作准备之意，甚至会有为吴敦义打前站的可能性。

当然，对于今年57岁的朱立伦来说，他的政治抱负恐怕不会到国民党主席或新北市长为止。作为国民党中生代中的代表人物，他在党内俨然与吴敦义形成分庭抗礼之势，不能排除其借大陆之行来积攒人气与党内资本，在2020年甚至2024年，代表国民党竞选台湾地区领导人。

此外，同为双北市长，外界联想此次朱立伦大陆行是否与台北市长柯文哲“较劲”？朱立伦予以否认，表示此行沒有任何比较意义，主要是因为江苏、上海已多次访问新北，礼貌上也应该回访。毕竟两人情况不同，柯文哲还面临年底台北市长选举，朱立伦则暂时没有选战包袱，能更放得开。

我们不妨乐观其成

对于两岸交流，大陆方面早就划出底线。习近平总书记在十三届全国人大一次会议上强调，推动两岸关系和平发展，扩大两岸经济文化交流合作，同台湾同胞分享大陆发展的机遇，增进台湾同胞福祉，推进祖国和平统一进程。

而李克强总理在两会中外记者会上表示，愿意和认同体现一个中国原则的“九二共识”的台湾政党、团体开展对话、协商，共同商谈解决两岸同胞关心的问题，维护两岸关系和平发展，最终实现祖国和平统一。

去年12月，新党主席郁慕明率大陆访问团先后前往北京、上海和南京访问，与时任全国政协主席俞正声会面，就两岸和平统一、积极推动两岸关系发展等进行深入交流。而在2016年9月，由非绿营执政的新北市、新竹县、苗栗县、南投县、花莲县、台东县、金门县、马祖地区8个县市正副首长抵达北京访问，表示希望努力维护两岸关系和平发展，以惠及广大台湾基层民众。

无论朱立伦此行出于岛内政治的何种考量，在两岸关系僵化的当下，此行对大陆释出善意是肯定的。正如他常说的，无论两岸的政治情况有多么严峻，或是有任何变化，民众或是城市的交流都不应该中断，况且朱立伦的视角与考量，也不会仅仅局限于城际交流之间。

因此，对于朱立伦的大陆行，我们不妨乐观其成，听其言观其行。作为台湾政坛有重要影响力的政治人物，朱立伦从大陆听到的声音，也会传到岛内。

责任编辑：张玉