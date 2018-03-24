北京全市今日已达重度污染 27日将再遇重污染

原标题：北京全市今日已达重度污染
新京报快讯（记者邓琦 实习生余华尊）根据中国环境监测总站实时数据，北京全市已达5级重度污染。目前预计，今天（3月24日）空气质量空间差异较大，明日起空气质量没有根本改善，27日将再遇重污染。
空气质量预报显示今日为二级良，实况较预报有所转差。中国环境监测总站数据显示，目前北京首要污染物为PM2.5，空气质量指数（AQI）为204，为5级重度污染水平。
北京环保监测中心预计，今天白天，北京地区受弱高压影响，但高压偏北、较弱，预计空气质量空间差异较大，全市整体空气质量为三级轻度至四级中度之间。
最新预报显示，明日起空气质量没有根本改善，26日为四级中度，27日为五级重度。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普挑起对华贸易战 美网友:害我们
- 【 军事 】 重大信号？辽宁舰在特殊时刻驶入台海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 周杰伦演唱会歌迷点前女友蔡依林的歌
- 【 科技 】 广电禁抓改编视听节目 B站抖音受影响
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有