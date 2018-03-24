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北京全市今日已达重度污染 27日将再遇重污染

北京全市今日已达重度污染 27日将再遇重污染
2018年03月24日 09:50 新京报作者：邓琦 余华尊
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　　原标题：北京全市今日已达重度污染

　　新京报快讯（记者邓琦 实习生余华尊）根据中国环境监测总站实时数据，北京全市已达5级重度污染。目前预计，今天（3月24日）空气质量空间差异较大，明日起空气质量没有根本改善，27日将再遇重污染。

　　空气质量预报显示今日为二级良，实况较预报有所转差。中国环境监测总站数据显示，目前北京首要污染物为PM2.5，空气质量指数（AQI）为204，为5级重度污染水平。

　　北京环保监测中心预计，今天白天，北京地区受弱高压影响，但高压偏北、较弱，预计空气质量空间差异较大，全市整体空气质量为三级轻度至四级中度之间。

　　最新预报显示，明日起空气质量没有根本改善，26日为四级中度，27日为五级重度。

责任编辑：张玉

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