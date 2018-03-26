人民日报钟声：开放推动了改革 促进发展带来进步

原标题：开放者方有真风光（钟声）

《 人民日报 》（ 2018年03月26日 04 版）

弄潮儿向涛头立，手把红旗旗不湿。惟以如此这般开放豁达的气势和勇毅，方能闯出风光无限的未来

贸易保护主义之风透出丝丝凉意。近日，一轮又一轮，美国对进口商品发起大规模征收关税攻势，向全球市场释放大打贸易战的紧张情绪，那些作为经济“晴雨表”的股票市场迅即动荡起来，挫顿了市值，冲击了信心。

的确是反全球化逆风正劲的时刻，一面面保护主义高墙竖起，国外有媒体发出“世界进入‘各扫门前雪’时代”的感慨。人们在问，一些国家因其自身发展遇到问题，就不顾后果地选择退回到保护主义、单边主义、利己主义的老路，难道这才叫出路？当然不是，历史的经验无数次证明，那是不可能走出前景的死路。

开放中发展，合作中共赢，这是当今时代的特征，也是未来长远的大势。第二次世界大战后，全球13个经济体实现25年以上的高速增长，无一例外采取了开放政策。

开放或是封闭，必须作出抉择。谁能在世界纷乱中掌稳舵，谁才能作出正确抉择，并最终走向光明的未来。上周闭幕的全国两会标注了中国坚持开放的新的里程碑——“坚持互利共赢开放战略”被写入宪法修正案，彰显中国扩大对外开放的坚定决心和长远智慧。“要以更宽广的视野、更高的目标要求、更有力的举措推动全面开放”，习近平总书记的铿锵话语，昭示了世界第二大经济体在重要历史关头的明智抉择。

选择开放，中国坚定不移。中国40年来的实践充分表明，开放推动了改革，促进了发展，带来了进步。40年间，中国人均国内生产总值从不到200美元增长到8000美元以上，贫困人口减少7亿多。纵观人类历史，这样的发展奇迹是绝无可能在开放缺位的情况下实现的。“中国的大门对世界始终是打开的，不会关上”“中国将积极营造宽松有序的投资环境”“大力建设共同发展的对外开放格局”……这是中国面向世界的郑重承诺，也是中国面向世界采取的行动。中国不但自己开放，还推动世界各国共同走开放发展之路。党的十九大报告指出：“中国支持多边贸易体制，促进自由贸易区建设，推动建设开放型世界经济。”

中国的开放之路，不仅惠及自身，也给世界带来共同发展的机遇。中国市场大门敞开，助力一大批外资企业成长和壮大。中国产品走出国门，为全球消费者提供价廉质优的全新选择。中国经济持续快速增长，成为全球经济增长的稳定器和助推器。正是在中国走向世界、世界走进中国的过程中，中国与世界各国实现了共赢。

“我们呛过水，遇到过漩涡，遇到过风浪，但我们在游泳中学会了游泳。”充满辩证法的思考，让中国从未因经济全球化的负面影响而对开放有过丝毫犹豫、抱怨、动摇。面对世界经济增长动力不足、发展不均衡的现实挑战，中国给出的答案不是退回到港湾中去，而是倡导打造开放共赢的合作模式。中国提出的“一带一路”倡议成为世界上最受欢迎的国际公共产品，今年11月将举行的首届中国国际进口博览会展位抢手，也说明了世界的开放之需。

中国在世界舞台上呈现了一篇以开放的智慧走向成功的故事，对任何渴望“伟大”或“重新伟大”的国家都具有启发性。“了解中国走过的路、做出历史性决定的背景及其对中国经济的影响，对未来的决策者是有益的借鉴。随着越来越多的国家把中国看成效法的榜样，这种反思对于世界各国愈显重要。”世界银行一篇回顾中国改革开放历程的文章陈述了一个颇具普遍性的看法。

弄潮儿向涛头立，手把红旗旗不湿，这就是中国打开大门面向世界的壮阔画卷。人们相信，惟以如此这般开放豁达的气势和勇毅，方能在大潮翻卷中劈波斩浪，闯出风光无限的未来。

责任编辑：霍宇昂