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马国强任湖北省委副书记 原任宝武钢铁董事长(图)

马国强任湖北省委副书记 原任宝武钢铁董事长(图)
2018年03月26日 09:43 中国经济网
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　　原标题：马国强任湖北省委副书记 原任中国宝武钢铁集团董事长（图|简历）

　　经济日报-中国经济网武汉3月26日综合报道 据湖北日报微信公众号消息，近日，中共中央批准，马国强同志任湖北省委委员、常委、副书记。

　　据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，马国强，1963年11月出生，曾任武钢集团董事长，2016年，宝钢武钢合并重组成立中国宝武钢铁集团有限公司，马国强出任董事长、党委书记。

　　马国强简历

　　马国强，男，回族，河北定州人，1963年11月出生，1984年毕业于北京钢铁学院，获得研究生学历，硕士学位。在职获得美国亚利桑那州立大学-上海国家会计学院EMBA，高级会计师。

　　1986年8月参加工作，历任北京科技大学财务与会计教研室主任、财务处副处长，宝山钢铁（集团）公司计划财务部会计处主办、资金处副处长、副部长、部长等职务

　　2001年3月任上海宝钢集团公司副总经理

　　2005年10月任宝钢集团有限公司副总经理

　　2006年1月任宝钢集团有限公司党委常委、副总经理

　　2009年4月任宝钢集团有限公司党委常委、宝钢股份公司总经理

　　2013年7月任武汉钢铁（集团）董事、总经理、党委常委

　　2015年6月任武汉钢铁（集团）公司董事长、党委书记

　　2016年10月任中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记

　　2018年3月任湖北省委副书记

责任编辑：张玉

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