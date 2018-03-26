靠谷歌翻译维基百科 美国人为何弄不懂“中国梦”

原标题：靠谷歌翻译和维基百科，美国人为何弄不懂“中国梦”

席勒明白，这并不是他擅长的话题。他是美国人，他不识汉字，他不研究政治，但他要讲讲“中国梦”。

席勒的正牌身份是耶鲁大学教授，2013年诺贝尔经济学奖得主。在国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛上，这位经济学家来了一次大胆跨界，作了一个题为《中国梦与美国梦》的简短发言。他说得明白，这不是学术报告，更没有结论，与其说解答问题，不如说提出困惑。

2012年11月29日，在国家博物馆参观《复兴之路》展览时，习近平同志向世界宣示“中国梦”——“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”自那时起，这个激荡人心的词汇在华夏大地升腾，成为各界反复提及的高频词。

中国梦何以瞬时成为流行词

席勒的第一个疑问：中国梦为什么能迅速激起海内外中华儿女的共鸣？他的参照对象是美国梦。他说，“美国梦”一词于1931年提出，直到20年后，20世纪下半叶才逐步流行起来。席勒展示了美国报纸引用“美国梦”的词频统计，1950年以前，这个数据几乎为零。

实现民族复兴的梦想，凝聚了中国人的夙愿，一经“中国梦”提炼，就如一颗火星，霎时点燃中国人家国情怀的火把。席勒用维基百科和谷歌搜索做的简单研究，已经隐藏了解答中国梦何以迅速传播的线索。席勒发现，最早使用“中国梦”一词的是南宋诗人、画家郑思肖，他有诗云：“一心中国梦，万古下泉诗。”

可惜，席勒不明白诗句的意思。他承认，即使谷歌翻译也帮不上忙。席勒因而也不知道，这两句诗出自《德祐二年岁旦》，德祐二年即1276年，这一年，元军攻陷南宋都城临安。民族危难之际，郑思肖泪眼苍茫，在同一首诗里写到“朝朝向南拜，愿睹汉旌旗”。即使第一次读到这些诗句，中国人也能体悟其中的情怀。席勒更不知道，郑思肖诗中“下泉”典故，出自《诗经》，抒发的同样是故国之思。

到了近代，民族复兴的中国梦愈发成为无法绕开的主题，激发起中华儿女不懈奋斗的理想抱负。当中国迎来新时代，深藏于中国人心中的梦想，终于不再是空中楼阁，而犹如地平线上的朝阳，喷薄而出。

中国梦如何区别于美国梦

席勒的第二个疑问：中国梦如何区别于美国梦？美国人亚当斯在1931年提出美国梦概念的时候阐释，“我梦想这样一片土地，生活能够更好、更加充实、更加圆满，能够惠及所有人。” “每一个男人和每一个女人都应该能够充分地发挥自己的潜力。”

席勒认为，实现个人最大内在潜能是美国梦的核心。每个人都可以充分释放自己的潜力，不会因为出身、种族受歧视。但是，席勒说，美国梦有被庸俗化的趋势。它逐渐变成关于房子的梦，关于大房子的梦。房产商、银行都在鼓吹美国梦，比如，报纸广告会说，我们可以帮助你买一座很大的房子，实现美国梦。

中国梦是中华民族的梦，也是每个中国人的梦。中国梦当然包含个人的幸福和成功，但在中国人心中，个人的幸福和成功从来都与国家富强、民族振兴无法分割。从南宋的郑思肖，到近代梁启超、孙中山、李大钊……他们的中国梦无不以中华民族的复兴为核心。1933年，近代中国一份有影响力的综合性刊物《东方杂志》发起全国性“征梦”活动，征集两个问题的答案，即：你梦想中的未来中国是怎样？你个人生活中有什么梦想？在《东方杂志》看来，国家未来和个人生活是同一个梦想的两个侧面。

中国和美国能一起做梦吗

第三个疑问，来自于现场一位提问者，他问席勒，中国和美国能一起做梦吗？潜台词是中国的崛起是否会威胁美国，强大的中国能与强大的美国和平共处吗？这个问题，席勒没有正面答复。

席勒没有研究过中国梦的历史，自然也无法洞见中国梦的未来。其实，关于这个疑问，习近平已经作过明确的回答。在2014年3月27日中法建交50周年纪念大会上，习近平说：“中国梦是追求和平的梦。中国梦需要和平，只有和平才能实现梦想。天下太平、共享大同是中华民族绵延数千年的理想。”

即使在民族危难的时刻，共享大同的中国梦也未动摇。1902年，满清帝国在内忧外患的夹击下濒临瓦解，政论家梁启超动笔写了幻想小说《新中国未来记》。他梦想着60年后，已复兴的中国是何形貌——那时的中国又成为一个强大、繁荣、备受尊重的国度。这个国度爱好和平，崇尚大同。梁启超幻想：那时我国决议在上海开设大博览会，这博览会却不同寻常，不特陈设商务、工艺诸物品而已，乃至各种学问、宗教皆以此时开联合大会，处处有论说坛、日日开讲论会，竟把偌大一个上海，连江北，连吴淞口，连崇明县，都变作博览会场了。

2010年，上海世博会召开，梁启超的幻想变为现实。这就是中国式的梦想之路。实现中国梦，给世界带来的是机遇而不是威胁。中国梦、美国梦，并不是竞争性的梦。太平洋足够大，容得下两国人民追逐各自的梦想。

席勒，获得诺贝尔经济学奖的美国学者，是美国梦的生动诠释。但要理解中国梦，仅仅靠谷歌翻译和维基百科，还远远不够。

责任编辑：张玉