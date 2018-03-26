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国台办主任刘结一在上海会见新北市长朱立伦(图)

国台办主任刘结一在上海会见新北市长朱立伦(图)
2018年03月26日 10:36 解放日报
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　　原标题：国台办主任刘结一在上海会见新北市市长朱立伦

　　国台办主任刘结一今天上午在虹桥迎宾馆会见了台湾新北市市长朱立伦一行。

　　会面于10时33分开始。两人握手致意，并相互寒暄。随后，双方开始会谈。

　　朱立伦此次大陆行于21日开始，先后前往南京、苏州、上海等地参访。25日在与上海市委书记李强会晤时，朱立伦表示，感谢上海对在沪台胞、台商和台生的关心帮助，将始终坚持“九二共识”，为推动两岸和平发展、促进两岸城市交流发挥更大作用。

责任编辑：张玉

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