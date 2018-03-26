“台旅法”推手卸任前访台 蔡英文被酸:大腿来了

原标题：“台湾旅行法”推手卸任前再访台会蔡英文 网友酸蔡：大腿来了，快抱紧！

[环球网综合报道]所谓的“台湾旅行法”本月16日在美闯关成功，其重要推手之一、美国众议院外交事务委员会主席罗伊斯（Ed Royce）25日被曝于卸任前再度访台，并与台湾地区领导人蔡英文会面。

台湾“中时电子报”26日报道称，这是罗伊斯第六度率团赴台，27日将赴“立法院”接受荣誉奖章，届时也将会与蔡英文短暂见面。

罗伊斯（左）与蔡英文

报道称，此行罗伊斯主要搭乘华航从美国加州安大略机场出发到桃园机场的首航班机，这也正是华航积极争取“美国境外预先通关”的地点。对此，民进党“立委”罗致政宣称，“安大略机场是南加州国内机场，并非国际机场，华航直飞，代表台美关系越来越紧密”。

罗伊斯在担任美国众议院外交事务委员会主席期间，曾积极推动所谓的“台湾旅行法”，被视为“友台派”国会议员。罗致政对此谄媚称“罗伊斯是过去几年在美国国会最力挺台湾的一位重要人物，不论在法案的推动及友善对台的政策上，他都是扮演领头羊的角色”。

对此，不少网友在评论中留言道“美霸在玩弄台湾，蔡英文还不自知，愚蠢”，也有网友酸称“大腿来了，快抱紧！”。

这部鼓吹台美各阶层官员互访的“台湾旅行法”生效后，不到一周时间，已有多名台美高层官员相互访问。此前，针对特朗普签署该法案，外交部发言人陆慷已郑重表示：我们坚决反对美方签署“与台湾交往法案”，并已向美方提出严正交涉。正如中方多次指出的，该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。我们对此坚决反对。中方敦促美方纠正错误，停止美台官方往来和提升实质关系，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海地区和平稳定造成严重损害。

国防部新闻发言人吴谦也回应指出，台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政。该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重干涉中国内政，损害了中美两国两军关系的发展氛围。中方要求美方信守承诺、改正错误，不得实施上述法案有关条款，停止美台官方往来，停止美台军事联系，停止对台售武，以免对中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重损害。

责任编辑：初晓慧