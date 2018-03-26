台防务部门:解放军军机再次绕台 飞经巴士海峡

原标题：解放军军机26日再次绕台！

[环球网综合报道]台湾防务部门26日称，解放军今日上午出动苏-30、运8、轰6等型军机多架次执行远海长航训练，飞经巴士海峡航向西太平洋后，循原航线飞返驻地。

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据台湾“联合新闻网”26日报道，对于解放军军机再次绕台，台防务部门今日中午发布新闻稿称，台军已按“经常战备时期突发状况处置规定”派遣机、舰严密监侦与应处，同时请民众“放心”。

就在几日前（20日），大陆航母辽宁舰刚刚“现身”台湾海峡，让台媒一度相当紧张，更是预测称“短时间内解放军舰机绕台频率，将从‘常态化’变‘极大化’，民进党当局‘以拖待变’政策恐走到尽头。”

台湾“中时电子报”分析认为，“台湾旅行法”生效后，让台海紧张局势进一步升温。大陆辽宁舰20日晚现身“台湾东北防空识别区”，并一路沿“台海中线”以西航行，21日中午12点半左右，才脱离“西南航空识别区”。解放军“剑及履及”速度，出乎各方意料。

同时，文章还称，解放军舰军机绕台只是一部分，所谓“台旅法”生效后，将使大陆加速推进统一时程，蔡英文当局“以拖待变”策略，恐将走入死胡同。

最后，文章还进一步警告蔡英文：“台旅法”不会是台湾的“护身符”。

责任编辑：初晓慧