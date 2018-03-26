李敖长女：想拿回一些父亲的骨灰到大陆

[环球网综合报道]台湾知名作家李敖本月18日在荣总病逝，台湾“中时电子报”26日报道称，李敖与前女友王尚勤所生的女儿李文今日在一档电视节目中表示，今早她才知道李敖骨灰的塔位，“想拿回一些骨灰到大陆”。

李文（资料图）

据报道，李文是在台湾东森新闻《看谁说实话》节目中作出上述表示的。她说，今早（26日）她终于收到李敖经纪人的回复，才知道李敖骨灰的塔位，“预计这礼拜会去看爸爸，还不知其他家属是否同意”，但她表示“想拿回一些骨灰到大陆”。

据了解，李敖共有3个子女，今年54岁的李文是他与前女友王尚勤所生。李文出生于美国纽约，曾长期定居北京，2017年回台定居。

此前，台湾《联合报》报道称，李文在返台后待了3个星期，还是不太习惯，她表示台湾可以用一个字形容，就是“老”。李文还用“旧了，穷了，没活力了”等一连串词语形容如今的台湾。

李文表示，“台北很多地方连一个大陆的三线城市都不如”，台湾人小鼻子小眼睛，小家子气，不国际化，小岛情怀严重。

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