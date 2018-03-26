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四川旅游投资集团党委专职副书记兰蓉记接受审查

四川旅游投资集团党委专职副书记兰蓉记接受审查
2018年03月26日 18:44 四川省纪委监察厅网站
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　　原标题：四川省旅游投资集团党委专职副书记，省锦弘集团党委副书记、副董事长、总裁兰蓉记 接受纪律审查、监察调查

　　四川省旅游投资集团有限责任公司党委专职副书记，省锦弘集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总裁兰蓉记涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　兰蓉记简历

　　兰蓉记，男，汉族，1959年5月生，贵州毕节人，在职研究生。1979年7月参加工作，1986年7月加入中国共产党。

　　1979年7月至1991年6月，四川省汽车运输公司成都公司工作；

　　1991年6月至1993年9月，任中共成都市委宣传部办公室副主任；

　　1993年9月至1994年6月，任中共成都市委宣传部办公室主任；

　　1994年6月至1997年7月，任中共成都市委宣传部宣传处处长；

　　1997年7月至1998年8月，任中共成都市委外宣办副主任；

　　1998年8月至2001年6月，任成都市政府侨务办公室党组成员、副主任；

　　2001年6月至2009年2月，任成都市政府机关事务管理局党组成员、副局长；

　　2009年2月至2017年7月，任四川省锦弘集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总裁；

　　2017年7月至今，任四川省旅游投资集团有限责任公司党委专职副书记，省锦弘集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总裁。

责任编辑：桂强

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