四川旅游投资集团党委专职副书记兰蓉记接受审查

原标题：四川省旅游投资集团党委专职副书记，省锦弘集团党委副书记、副董事长、总裁兰蓉记 接受纪律审查、监察调查
四川省旅游投资集团有限责任公司党委专职副书记，省锦弘集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总裁兰蓉记涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
兰蓉记简历
兰蓉记，男，汉族，1959年5月生，贵州毕节人，在职研究生。1979年7月参加工作，1986年7月加入中国共产党。
1979年7月至1991年6月，四川省汽车运输公司成都公司工作；
1991年6月至1993年9月，任中共成都市委宣传部办公室副主任；
1993年9月至1994年6月，任中共成都市委宣传部办公室主任；
1994年6月至1997年7月，任中共成都市委宣传部宣传处处长；
1997年7月至1998年8月，任中共成都市委外宣办副主任；
1998年8月至2001年6月，任成都市政府侨务办公室党组成员、副主任；
2001年6月至2009年2月，任成都市政府机关事务管理局党组成员、副局长；
2009年2月至2017年7月，任四川省锦弘集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总裁；
2017年7月至今，任四川省旅游投资集团有限责任公司党委专职副书记，省锦弘集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总裁。
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