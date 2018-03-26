土耳其一家酒店CCTV4国家标识非五星红旗：已修正

原标题：土耳其一酒店回应“CCTV4国家标识非五星红旗”：电视系统问题 已修正

新京报快讯（记者潘佳锟 实习生黄阳坤）3月26日，有网友反映土耳其一名为莱文特德德曼酒店（Park Dedeman Levent），房间内电视上的CCTV4（中央电视台中文国际频道）所属地区的国旗标识并非五星红旗。北京时间当日近20时，该酒店回应新京报记者称，系电视系统问题，目前已修正。

网友施先生告诉新京报记者，3月10日自己到土耳其首都伊斯坦布尔出差，在网上预订了当地这家莱文特德德曼酒店（Park Dedeman Levent）。入住当天，其打开电视发现，CCTV4（中央电视台中文国际频道）左侧的所属国家标识不是五星红旗。

据其提供的图片显示，屏幕左侧列有多国国家的电视频道，包括土耳其、法国、英国等，均以该频道所属国家的国旗进行标识。其中序号为51的CCTV4，其左侧的国旗是底色为红色，左上角为一块深蓝色长方形图案。

“酒店来来往往着很多国家的人，CCTV属于中国。”施先生告诉记者，因不想这个国际错误的问题继续，其曾向酒店反馈情况，但至今未得到解决。

北京时间3月26日17时许，新京报记者致电该酒店，其工作人员证实了施先生反映的情况，并表示上述情况酒店也是第一次遇到，系电视系统问题，正尝试解决。近20时，该酒店回复记者称，目前国旗标识已被修正。

责任编辑：张义凌