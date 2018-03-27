美国“台旅法”头号推手访台 岛内媒体：来催尾款

原标题 美国“台旅法”头号推手访台 岛内媒体：来催尾款了

[环球时报特约记者 李俊峰]“台湾旅行法”通过后首个访台高官、美国务院副助卿黄之瀚前脚刚走，“台旅法”的主要推手、美众议院外交事务委员会主席罗伊斯又赴台湾活动，引发绿营高喊台美关系“快速升温”。但有岛内媒体称，以特朗普绝不吃亏的商人性格和美国爱打“台湾牌”的一贯作风，有些人可能“高兴得过早”，而罗伊斯访台则不过是提醒台方，为台游说的“尾款该清了吧”。

据台湾《中国时报》报道，即将卸任的美国众议院外交事务委员会主席罗伊斯26日-28日访台，这也是他第6次率团访台。亲绿的《自由时报》称，罗伊斯希望借此访问持续展现美国国会对台湾的“友好与支持”。报道称，27日，罗伊斯将赴台“立法院”与“立委”座谈，“立法院长”苏嘉全将向其颁赠“国会外交荣誉奖章”。随后，罗伊斯会转赴台“总统府”与蔡英文见面。

对于罗伊斯来说，访台早已是“轻车熟路”。从2014年开始，他每年都会到台湾活动。此次挟“台旅法”“第一功臣”之名，罗伊斯的“告别之旅”受到不少绿营人士的吹捧。民进党“立委”罗致政声称，罗伊斯是过去几年在美国国会最“力挺”台湾的重要人物，蔡英文“过境”美国时，罗伊斯都会亲自迎接，而他访台的次数也很多，此行是他卸任前再度展现对台湾的支持。未来他卸任后，依然在美国政界保持影响力。

有岛内媒体总结称，罗伊斯是近日密集访台的美国官员之一，继美国国务院副助卿黄之瀚访问台湾后，美国商务部副助理部长史宜恩22日也抵台开始为期6天的访问，而高雄市长陈菊也刚刚结束访美行程，一连串的高层互动背后，彰显台美关系“快速升温”。而这也让不少绿营人士开始幻想“特蔡会”。

不过，国民党前“立委”孙大千表示，台美关系目前是“断交”以来“最好的状态”，好到令人“心惊胆战”。美国到底在盘算什么呢？特朗普政府愈加拉抬台湾的地位，在未来对中国大陆谈判时，美国就可以开出更高的价码。从“台旅法”到“境外通关”，特朗普政府不断重踩中国大陆红线，挑衅生事的意图极为明显。为了要执行“境外通关”工作，美国海关人员必然将会进驻台湾，此举将会严重影响到台湾的“主权和尊严”。下一步，特朗普政府是否会以协助“防卫台湾”为借口，进一步介入台湾“国防”体系？如此蚕食鲸吞下去，台湾将会彻底成为傀儡。

责任编辑：张岩