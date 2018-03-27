另辟两岸通渠？“刘朱会”登场重申“九二共识”

原标题：另辟一条两岸通渠？“刘朱会”上海登场 重申“九二共识”

[环球时报驻台北特约记者 尹彦]国台办主任刘结一26日上午在上海会见国民党前主席、新北市长朱立伦。这也是刘结一担任国台办主任后，首次公开会见来自台湾的地方官员。“刘朱会”上海登场，引发岛内各界的高度关注。前台北县长周锡玮评论称，“刘朱会”不失为两岸交流的一把钥匙。在民进党把两岸的钥匙藏起来、柯文哲也因为选举考虑把钥匙丢掉的时候，朱立伦拿着钥匙去开门，“非常聪明”。

会晤深谈约50分钟

据台湾《联合晚报》26日报道，“刘朱会”当天在上海虹桥迎宾馆登场，这是刘结一担任国台办主任以来，公开会见台湾政党领袖的处女秀，双方会晤深谈约50分钟。刘结一表示，大陆对台大政方针是明确的一贯的，我们深入贯彻习近平总书记对台工作重要思想，坚持体现一个中国原则的“九二共识”，反对“台独”，秉持“两岸一家亲”理念，全面落实促进两岸经济文化交流合作的31条惠及台胞的措施，推动包括城市交流在内的两岸经济文化交流合作，增进两岸同胞亲情和福祉。希望两岸同胞携起手来，共同推动两岸关系和平发展，共同推进祖国和平统一进程。朱立伦表示，“九二共识”是两岸关系及和平发展的重要基础，未来应持续扩大两岸交流合作，推动城市交流，增进民众福祉。

朱立伦于3月21日启程，赴江苏南京、苏州、昆山及上海等地进行城市交流，并于25日晚会见了上海市委书记李强。新北市政府25日证实，朱立伦此次登陆进行城市交流，是大陆官方提出邀请，今年1月陆方发出邀请，由国台办联络局联系安排，年前谈定，年后拍板。东森新闻云称，朱立伦此次是第三次访问大陆，前两次分别为2009年5月，以国民党副主席的身份赴厦门出席首届海峡论坛，以及2015年5月以国民党主席身份参加“国共论坛”，在人民大会堂与中共中央总书记习近平会面。

台湾联合新闻网26日称，“刘朱会”是刘结一上任国台办主任后的公开首秀，展现大陆愿意和认同体现一个中国原则的“九二共识”的台湾政党与团体积极对话与协商，依然支持认同“九二共识”的国民党，壮大台湾内部更坚定的反“台独”力量。报道还称，刘结一上任后，不仅要宣示大陆新阶段对台政策，还要改变原来在外交界的强硬形象，同时要协调各部门尽快推出惠台31条的实施细则。“刘朱会”提到，大陆保持两岸和平发展，这是两岸民众福祉所在，大陆会坚定按这条路走下去。大陆一直在考虑怎样为台湾同胞来大陆工作、学习、生活提供同等的待遇，因为两岸是一家人。岛内舆论判断，国台办会继续推动惠台便民措施。

打造新“双城论坛”？

台湾《联合报》26日报道称，国共两岸论坛可能延到5月初登场。国民党文传会主委李明贤25日重申，党主席吴敦义希望率团参加两岸论坛，国共双方已多次协商；因吴敦义为卸任“副总统”，赴陆必须经“总统府”核准，近期会递件申请。蓝营内部评估，台“总统府”已同意马英九出访美国，吴敦义申请登陆的机会应该存在；但也有人认为，两岸方面，蔡当局不会松手，吴敦义的申请案困难仍在。

对于朱立伦抢在国共论坛前率先登陆，岛内有媒体称，这是国民党内“两个太阳”在两岸政策上的较劲。甚至有评论称，就在吴敦义困在党内初选纷争泥淖时，朱立伦率团到大陆“融冰”，似乎有意铺排2020年东山再起之路。吴敦义26日回应称，他希望国民党每个人都是太阳，或者月亮、星星，都能发热发光，大家同心协力，这是好事。

前不久，台北市长柯文哲透露，今年的台北上海“双城论坛”举办遇阻。岛内关注朱立伦此次访问大陆是否能催生新的“双城论坛”。《联合报》称，新北市和南京市是姐妹市，过去南京市政府就不断邀请朱立伦访问，并且希望积极促成新北市和南京市举办“双城论坛”，成为台北市、上海市外，两岸另一个重量级“双城论坛”，朱立伦此行顺利访问上海、南京等地并会晤大陆高层，接下来新北和南京的“双城论坛”何时登场，将更受到期待。

“另辟一条两岸通渠”

对于“刘朱会”，台陆委会26日声称，两岸城市交流应回归交流本质，片面设置政治前提，不利双方进一步合作。陆委会还称，朱立伦申请赴陆时并未提及“刘朱会”，新北市政府应按相关规范处理。前台北县长周锡玮认为，如果两岸“中央”层级没办法互动，还是要靠城市交流，但这把钥匙能有多大力量，还是要看执政党的态度。他呼吁执政党不要用统“独”、战争及和平作为两岸唯一选项，应该维持各层面的交流。

“北京灵动出招，另辟一条两岸通渠。”《联合报》26日评论称，北京嗅觉敏锐精准，以往已开辟的渠道现在都出现被蔡英文当局封锁的势头。其一是国共论坛，其二是双城论坛。就像一场无声对弈，北京灵动出招，此刻下出的一手就叫朱立伦，或者说，新北与南京的新双城论坛。文章称，蔡英文的“维持现状”就像逐渐溶化的糖霜，只剩薄薄一层，只能勉为其难撑住颜面，蔡当局不能放任两岸议题烧成今年选举主轴，当然顾不了身段，要将国共论坛和双城论坛两个戏台拆掉。

《联合报》称，北京对于现在的两岸情势，不能束手无策，建立一条全新的管道就是破解之道。朱立伦如今所辖的新北市，是国民党唯一的重镇，若在今年年底新北亦告失守，国民党恐再无起色，两岸关系也会横生变量，守住新北是两岸大情势的攻坚任务。刘结一现在见朱立伦，大陆释出的信号还在于，若国民党固守住新北，而柯文哲也在台北市续任，则对民进党仍形成扼其咽喉的犄角，对两岸官方关系的维系有一定战略意义，后势可再徐图。

责任编辑：张岩