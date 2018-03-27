人民日报新论:追逐“中国梦”已成国际移民新趋势

原标题：来华逐梦路更畅（新论）

王辉耀

这次国务院机构改革，组建国家移民管理局，无疑是我国移民管理上一次重大制度突破，也是我国深化改革、扩大开放的应有之义，具有里程碑的意义。

如今，来华追逐“中国梦”已成为国际移民的新趋势。2017年，汇丰发布《移居国外工作者全球报告》显示，看好中国内地就业前景的外籍人士比率，远高于对全球、对东亚地区整体的估计。从薪酬收入来看，亚洲是最受他们欢迎的地区，而中国则是亚洲地区最受他们青睐的国家。在中国的外籍人士，年薪超过25万美元的概率是全球平均值的4倍以上。更多跨国公司在华的集聚与投资，我国“外专千人计划”的出台实施，人才引进签证、绿卡等申请门槛的降低……一系列因素将有力催涨未来向中国移民的人数。当此之时，国家移民管理局的成立，彰显了“中国梦”吸引力的增强，将推动迎纳这股趋势的大门敞得更开。

人才流动，是继货物流动、资本流动之后又一个全球化浪潮。经验表明，重视移民红利，将为一国发展带来更多助益。尽管近几年外籍人士在华人数不断增加，但中国在国际人才引进方面与国际社会相比，差距仍然显著。据联合国统计，2013年我国外籍人士占总人口比例为0.06%，远低于发达国家和地区平均水平的10.8%，低于3.2%的世界平均水平。组建国家移民管理局，抓住了我国从人口红利向人才红利转型的关键时期，将有效推动国际人才流向中国。

组建国家移民管理局，也是我国深化人才发展体制机制改革的题中之义。目前我国的外国人才出入境和居留的行政手续还较复杂，签证、居留、就业、入籍由不同部门管理且衔接不顺，外籍人员的权益保障措施欠佳，一些地方“三非”外国人出现增加趋势，给城市管理、社会稳定以及安全环境带来挑战。国家移民管理局的组建，将有助于相关职能部门在统一体系下统筹协调，保护国际移民在中国的人身、居住、财产等合法权益，增进国民与移民的和睦相处、相互增益。同时，能让外国人感到更受欢迎，收获更多移民服务，给世界展现一个更加开放友好的中国形象。

我们看到，很多发达国家先后进入银发社会，人口增长率下降，纷纷出台各种措施吸引外国人才，国际人才竞争加剧。应对这一趋势，迫切需要我们本着积极主动、开放自信、灵活务实的态度，创造更加良好的对外开放“软环境”。由此而言，建立国家移民管理局，再次表明我国广纳天下英才的开放态度，为更多喜爱中国、愿意来中国发展并实现自身理想与价值的国际人才敞开大门。与此同时，借此契机，建立与国际接轨的移民体系，将有助于我国更广泛深入地参与移民领域全球治理的决策和行动，提升中国的国际话语权。

中国踏上新征程，释放“移民红利”的时代将逐渐开启。谋求开放创新、包容互惠，促进和而不同、兼收并蓄，国家移民管理局必将为中国强起来提供更为通畅的人才联通、更为持久的智力支撑。

（作者为国务院参事、中国与全球化智库理事长）

责任编辑：刘德宾 SN222