台媒：蔡英文4月将访斯威士兰 系上任后首赴非洲

原标题：台媒：蔡英文上任后首赴非洲 4月将“友邦”斯威士兰

蔡英文2017年12月在台接见斯威士兰外交暨国际合作部长盖米齐

[环球网综合报道]台湾“中央社”3月27日报道称，台湾地区领导人蔡英文将于4月中、下旬出访“邦交国”斯威士兰，这也是其上任后首度出访非洲。

报道称，蔡英文此前曾于2017年12月在台“总统府”接见过斯威士兰外交暨国际合作部长盖米齐（Mgwagwa Gamedze），二人当时称，2018年是台湾与斯威士兰“建交”50周年，“（这一年）非常有意义”。

对于蔡英文此次出访行程，报道称，台“总统府”将会在一周内宣布相关事宜。

目前，台湾在非洲的“邦交国”仅剩下斯威士兰和布基纳法索。据报道，布基纳法索近来发生武装动乱，台“总统府”也在评估是否访问该国，而蔡英文此次出访是否在其他国家过境，“总统府”相关人士表示“仍在规划中”。

自2016年5月20日蔡英文上任后，台“友邦国”接二连三与台“断交”，此次蔡英文出访目的是否为稳固“邦交”还不得知，但岛内舆论已呈现唱衰台湾“外交”趋势，不少台媒报道忧台恐出现“雪崩式断交潮”。

今年两会上，有记者就此问题提问外交部长王毅，王毅表示，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，这已是国际社会多年来形成的共识。坚持一个中国原则，不同台湾进行官方往来也已成为各国遵循的国际准则之一。“同唯一合法代表全中国的中华人民共和国政府建立外交关系，开展正常合作，显然是顺应时代潮流的正确选择，也完全符合这些国家和人民的自身和长远利益，当然是大势所趋，而且势不可挡。”

王毅还指出，承认“九二共识”，认同两岸同属一中是推进两岸关系向前发展的关键所在。解铃还须系铃人。台湾当局应该尽快回到“九二共识”的正确轨道上来，这样两岸关系才能重新开辟和平发展的光明前景。

责任编辑：桂强