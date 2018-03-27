2月查处违反八项规定问题2516起 创近半年来新低

原标题：2月全国查处违反八项规定问题2516起 创近半年来新低
新华社北京3月27日电（记者 朱基钗）中央纪委国家监委网站发布数据显示，2018年2月全国查处违反中央八项规定精神问题2516起，处理3590人。从查处问题数来看，是近半年来新低。
从查处问题类型看，2月全国查处违反中央八项规定精神问题中，违规发放津补贴或福利666起、违规收送礼品礼金448起、违规配备使用公务用车437起、违规公款吃喝330起、大办婚丧喜庆267起、公款国内旅游100起、楼堂馆所违规问题85起、公款出国境旅游4起、其他问题179起。
从查处的干部级别看，2月全国因违反中央八项规定精神问题被处理的干部中，地厅级干部48名、县处级干部375名、乡科级及以下干部3167人。
根据中央纪委国家监委公布的数据显示，2018年1月，全国查处违反中央八项规定精神问题4058起，处理5641人。2月与1月相比，查处问题数、处理人数均有所下降。
2017年7月至12月，全国查处违反中央八项规定精神问题分别为4342起、3859起、4506起、4353起、5590起、7594起。从本月数据来看，查处的问题数进一步下降，达到近半年来新低。
截至2月28日，2018年以来全国查处违反中央八项规定精神问题6574起，处理9231人。2017年前两月，全国查处违反中央八项规定精神问题4855起，处理7103人。
2018年前两月与2017年同期相比，查处违反中央八项规定精神问题数、处理人数均有所上升，反映出查处作风问题尺度不松、力度不减，同时也表明作风建设永远在路上。
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