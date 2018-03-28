蔡英文计划4月出访非洲 台媒：撒钱效果令人质疑

原标题 蔡英文计划4月访非洲 台媒：最有效方式还是承认“九二共识”

[环球时报综合报道]台湾地区领导人蔡英文预计4月中下旬出访非洲，这也是她上任后首度访非。

台湾“中央社”27日称，“总统府”规划蔡英文将在4月中下旬出访非洲“友邦”斯威士兰，另一“邦交国”布基纳法索由于近来发生武装冲突，仍在评估中。至于“过境”地点，可能效仿马英九之前过境印度，也可能选择法兰克福或梵蒂冈。联合新闻网称，蔡英文上任以来3次出访，除了中南美洲、南太平洋之外，还有非洲两个“邦交国”和加勒比海4个“友邦”未造访。

台湾和斯威士兰于1968年9月“建交”，今年正好50年，这是蔡英文规划出访的关键原因。不过有台媒认为，民进党“巩固邦谊”的最有效方式还是承认“九二共识”和一个中国，出访撒钱的效果令人质疑。（向蕾）

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