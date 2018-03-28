台当局给“台旅法推手”授勋 媒体：台只是美棋子

原标题 台当局给“台旅法推手”授勋 蔡英文遭讽：不要开心得太早！

[环球时报驻台北特约记者 余潞]“台湾旅行法”刚生效，“幕后推手”、美国众议院外交事务委员会主席罗伊斯就访台，并在27日与蔡英文见面。国台办主任刘结一表示，一些美国人打“台湾牌”伤害的是全体中国人民，也包括伤害台湾同胞的利益，这是“对台湾同胞的愚弄”。

蔡英文27日在与罗伊斯会面时先是感谢美国对台湾的支持。她称，去年11月特朗普访问亚洲时强调美国在印太区域的领导角色，上周美国国务院亚太副助卿黄之瀚来台，特别肯定“台湾是印太地区的民主典范”，双方关系是深植于共同的长久价值，美国一直是台湾最紧密的朋友及伙伴。她要对罗伊斯大力支持“台湾旅行法”、协助法案顺利在美国国会通过表示特别感谢。同一天，罗伊斯获得台“立法院长”苏嘉全颁赠的二等“国会外交荣誉奖章”。苏嘉全称，台湾是美国最坚实的盟友，更因为有着罗伊斯这样的人为台美关系不断努力，相信美国和台湾将会一起强大。台“外交部”的新闻稿称，罗伊斯于26日至28日访台，此次是他自担任众议院外委会主席以来连续第六年率团来访，充分展现对台湾的重视及支持。

此前在2017年9月，蔡英文曾给罗伊斯颁授“特种大绶景星勋章”。“中央社”提到，罗伊斯出任外委会主席以来，推动美国国会通过重申“与台湾关系法”及“六项保证”为台美关系基石的共同决议案，并推动美国国会陆续通过支持台湾以观察员身份参与世卫大会、国际民航组织及国际刑警组织等。

一些舆论对当局过分亲美表示担忧。民进党“立委”郭正亮研判，中国大陆对美国的一系列动作不会坐视不管，可能4月到6月会有大事，对台湾而言情况不容乐观。有媒体提醒说，蔡英文不要开心得太早，台湾只不过是美国手中的一枚棋子而已，到紧急关头，美国是可以“弃车保帅”的。

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