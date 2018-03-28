“台湾之光”赴大陆开店 网友调侃：风向变了

原标题：“台湾之光”赴大陆开店 台媒：用脚投票，就是最好的证明

[环球时报驻台北特约记者 李名]台湾籍世界冠军面包师吴宝春传出将到上海开店。有岛内舆论27日称，在马英九执政时期还可以霸气拒绝前往中国大陆的吴宝春，在蔡当局执政不到两年就要西进，“吴宝春的用脚投票，就是拒绝停滞市场的最好证明”。

台湾面包师吴宝春2010年夺得法国世界面包个人大师赛冠军，被称为“台湾之光”。据台湾联合新闻网27日报道，绿媒2016年曾对他进行专访，吴宝春透露几年来获世界各地投资者邀请，希望他到岛外开店，其中包括中国大陆、香港和美国等市场，有陆资甚至愿意捧着钞票投资他，但他一直不为所动。他称，“中国巿场虽然有13亿，但全世界有70多亿，我不会把眼光只看在中国”。为此，民进党一直把他捧为抵制大陆的“样板”。不过台湾《经济日报》近日披露，新加坡西点集团BreadTalk旗下的上海新语面包食品公司在申报的一份资料中表示，已和吴宝春公司组成合资公司，要在中国大陆各地开设吴宝春面包店。新加坡《联合早报》称，第一家面包店将设在上海，未来北京、深圳和广州也会出现吴宝春面包店。

由于媒体前后报道反差极大，不少网民开玩笑说，“丞相，风向变了”。说起吴宝春，在台湾可谓家喻户晓，其台北面包店的销售情况简直可以用“秒杀”来形容，台中店周边甚至因为面包店的进驻而使房价上涨。因此，他登陆开店具有指标意义。

面对引发的热议，吴宝春27日下午低调回应称，可能是他表达得不够完整，其实他的目标是要朝全球发展，上海展店只是与新加坡合作展店的其中一家，接下来是在新加坡。国民党发言人洪孟楷27日称，当年强调不到大陆开店的吴宝春，如今却要有计划地到上海开店，且陆续还要扩点，“蔡英文执政的两年停滞，还要让多少人才出走才能觉悟？”他说，即便网络群组有人指责当初吴宝春的发言非常狂妄，对比现在言行不一，但外界大可不必放大检视，因为“只要是珍珠，总会发光”，重点是舞台在哪里。洪孟楷还说，马英九执政时努力维持两岸和平稳健发展，因此台湾市场活络，两岸交流热烈，反观过去两年来，陆客不来，交流不再，首当其冲的饭店旅游观光惨淡不谈，更多优秀人才希望能够有更多发展机会而选择前往中国大陆，“蔡英文要拿什么弥补台湾停滞的这两年”。

责任编辑：张岩