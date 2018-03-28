法国经济学家：挑起贸易战是危险的经济暴力行为

原标题：挑起贸易战是危险的经济暴力行为（国际论坛）

西尔维·马特丽

一段时间以来，美国采取了一系列贸易保护主义行为，其实质是单边主义、本国权利至上

关于自由贸易的经济理论认为，无论发生什么情况，贸易自由带来的状况将总体优于各种限制导致的结果。1817年，英国古典经济学家大卫·李嘉图提出的比较优势原理就指出，自由贸易是有好处的，因为通过促进公平竞争，能够降低人们获取基本消费品的价格。

目前，人们对于自由贸易的认识经常出现矛盾和反复，而同样的态度在二战结束后也出现过。当时，经济和贸易的开放让世界上越来越多的人能够丰衣足食，过上体面的生活。但自由贸易同时让世界重新洗牌，使新兴国家先是在世界市场上，继而在国际关系中得以崛起。除此之外，开放也打破了一些国家内部的平衡。国际竞争淘汰了一些行业，造成失业现象，从而导致一些对开放不满的声音出现。这些国家将受到的损失归咎于70多年来经济开放不断扩大和促使各经济体日益融合的“全球化”。

在此背景下，2008年11月雷曼兄弟破产后不久，世界上各主要经济体领导人在华盛顿举行峰会。他们达成的一项重要共识，就是要尽一切努力避免奉行保护主义的自我封闭政策，避免使危机加剧。对于美国和世界来说，1929年大萧条的教训清晰地证明，自我封闭和保护主义对危机负有不可推卸的责任。

遗憾的是，在那之后，人们对于自由贸易和经济全球化的争议仍然甚嚣尘上。在很多国家，公开声称支持保护主义的政党和领导人在不断增多。直到2017年1月，中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛年会上发表主旨演讲，人们才确信，世界上依然有很多国家希望行动起来，支持开放和自由贸易。

对欧洲来说，自由贸易是其长期希望达成的理想。开放将使欧洲企业在国际市场上具有更强的竞争力。实现欧洲经济一体化并创建单一市场，对欧洲人来说是一个真正的机会，在国际竞争中也是一大优势。英国对此一度怀疑，甚至拒绝加入欧元区，而在英国“脱欧”成为现实、其未来效应逐渐显现之时，他们才感到疼痛。欧洲是经济全球化的受益者，但目前的经济全球化模式也存在不完美之处，需要调整和适应，以让更多人受益。欧盟正为此而努力，并展现了推动更加包容性增长的决心。与固有的成见不同，推动包容性增长并不会影响企业的国际竞争力。相反，通过对某一时期不符合市场需求的劳动力进行再培训，能够进一步提升竞争力，在未来释放更多增长潜力。

相比之下，美国更像是机会主义者。它对低附加值产品放开进口，从而获得更多的消费机会。与欧洲不同，美国选择逐渐放弃社会性支出，以给企业更多的操作空间。面对非常巨大的贸易逆差，美国反对自由贸易的呼声一直颇为强大。一段时间以来，美国采取了一系列贸易保护主义行为，其实质是单边主义、本国权利至上。挑起贸易战是危险的经济暴力行为。在贸易战中从来没有赢家，永远是杀敌一千自损八百，沟通、协调、谈判才是更好的解决方案。

对于自由贸易，美国和欧洲有着不同的理解和期待。面对美欧不同的诉求和利益，中国将如何应对并推动自由贸易，是世界密切关注的问题。

（作者为法国国际关系与战略研究院副院长、经济学家）

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