人民日报：向宪法宣誓 向人民承诺

原标题：向宪法宣誓 向人民承诺（法治头条）

编者按：在刚刚胜利闭幕的全国两会上，当选的国家领导人和国家工作人员依照宪法规定进行了宪法宣誓。这充分彰显了以习近平同志为核心的党中央坚持依宪治国、依宪执政、维护宪法权威的坚定意志和坚强决心。

向宪法宣誓不仅是庄严的仪式，也是彰显宪法权威的重要方式。通过宪法宣誓，有助于增强国家工作人员的宪法观念，在全社会形成捍卫宪法尊严的良好氛围。

本报记者采访了参加宪法宣誓的国家工作人员、现场见证了宪法宣誓的全国人大代表以及专家学者和干部群众，一同回顾我国宪法实施过程中这一里程碑式的神圣时刻。

中国法学会副会长张文显

宪法宣誓 彰显法治信仰

本报记者 徐 隽

3月17日，习近平主席在第十三届全国人民代表大会第一次会议的全体会议上进行了宪法宣誓，这是我国实行宪法宣誓制度以来第一次在全国人民代表大会上举行宪法宣誓仪式。

“习近平主席的宣誓是影响深远的历史时刻，体现了宪法至上，体现了国家元首对宪法的尊重，对人民的尊重。亿万人民通过电视观看了宣誓仪式，受到了强烈感染，习近平主席对宪法和人民的尊重也激发了人民对领袖的热爱。”中国法学会副会长张文显说。

3月11日，第十三届全国人民代表大会第一次会议表决通过的宪法修正案规定：“国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。”把宪法宣誓制度在宪法中正式确立下来。

张文显说：“保证宪法有效实施，是这次修宪的重点任务。宪法修正案从多个方面完善和强化了宪法实施保障制度，宪法宣誓制度是其中之一。我国的宪法宣誓制度有鲜明中国特色。”

“我国国家领导人就职时的宣誓不同于一些国家的国家元首、政府首脑的就职宣誓。我国实行的是‘宪法宣誓制度’。这一定位意义特殊，作用重大。宣誓人面对全国人民代表大会全体代表庄严宣誓‘忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威’，充分体现了对宪法的尊重、对宪法的敬畏，强化了宪法权威、弘扬了宪法精神、彰显了宪法文化。” 张文显说。

在张文显看来，宪法宣誓是一种法定仪式，是一种严肃的政治行为和法律行为，代表着先进的宪法文化和法治信仰，是政治文明的生动体现。宪法宣誓的真正意义在于通过宣誓，表明国家公职人员行使的权力来自人民、由宪法授予并要依宪行使、受宪法法律的规范和约束。忠于宪法、维护宪法权威的誓言表明权力必须在宪法法律的规定上运行。

“庄严的宣誓代表着宣誓人对宣誓词的内心认同和良知呼唤。宣誓是宣誓人对国家权力机关、人大代表、人大常委会委员，对广大人民做出的与宪法一样神圣的承诺，这种承诺必将时时处处激励和约束国家工作人员忠于宪法、遵守宪法、维护宪法，履行法定职责，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督。宣誓人每每想到曾经的宣誓，就会提醒自己严格依宪依法办事，履职尽责。”张文显说。

全国人大代表、永子非物质文化遗产传承人李国伟

现场见证 激荡人心

本报记者 杨文明

全国两会已经落下帷幕，但这几天，全国人大代表、永子非遗传承人李国伟却还在忙碌：“宣讲全国两会精神，特别是宣传宪法，是全国人大代表责无旁贷的工作。”

回想起参加十三届全国人大一次会议的经历，李国伟感到见证了历史，很荣幸、很激动。在各项议程中，李国伟记忆最深刻的是庄严的宪法宣誓。

“12名陆海空三军仪仗兵，分两列从会场后方正步行进至主席台前伫立，三名礼兵迈着正步护送《中华人民共和国宪法》至宣誓台，让我感到震撼。唱国歌时，大家的歌声格外嘹亮。”李国伟说，当习近平主席迈着坚定的步伐走向宣誓台时，全场响起雷鸣般的掌声。

“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国、忠于人民，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗！”75字的誓词在人民大会堂回荡，让每一位全国人大代表都心潮澎湃。

“这是国家领导人首次进行宪法宣誓，也是宪法宣誓制度实行以来首次在全国人民代表大会上面对全国人大代表举行宪法宣誓仪式，既是对宪法权威的维护，也是对人民的庄严承诺。”李国伟说。

仪式更是一种昭示。李国伟表示，国家领导人就职时依法进行宪法宣誓，是对全国各族人民最好的激励和教育，必将极大增强广大国家工作人员履行职务的使命感和责任感，极大鼓舞社会公众进一步弘扬宪法精神、培育宪法信仰。

从党的十八届四中全会提出建立宪法宣誓制度，到十三届全国人大一次会议审议通过的宪法修正案增加“国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓”的规定，宪法宣誓制度的建立及其法律地位的不断提高，充分表明了我们党和国家坚决维护宪法权威、捍卫宪法尊严、保证宪法实施的决心。

李国伟表示，宪法权威根植于每个公民，法治才更有力量，“作为全国人大代表，我将通过自己的努力为宪法法律实施做出贡献，严格依照宪法法律行使职权、履行职责、开展工作，恪尽职守，自觉接受人民监督。”

浙江省开化县金星村党支部书记郑初一

难抑激动 备受鼓舞

本报记者 方 敏

“万众瞩目、神圣庄严！”3月17日，浙江省开化县金星村村委会办公楼里掌声雷动。小小的会议室挤满了村民，大家在电视机前共同见证十三届全国人大一次会议上的宪法宣誓仪式，感到备受鼓舞。

“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威……”习近平主席宣誓时掷地有声，铮铮誓言久久回荡。村党支部书记郑初一难抑内心的激动，热泪盈眶。“为我们上了一堂生动的法治教育课。”郑初一感慨，“国家主席尊崇宪法的权威，始终不渝、一以贯之地强调依宪治国、依法治国，实现人民热切期盼的社会公平正义，给全国各级干部树立了榜样。我们村干部在最基层，天天和群众打交道，同样需要担负起对人民的责任，依法治村，将宪法法律精神贯彻实施到我们日常工作中去。”

10多年来，金星村按照“绿水青山就是金山银山”的路子发展经济，生活水平不断提高。在金星村当了30多年村干部的郑初一见证了村庄的发展变化。

“实现乡村振兴离不开法治引领。国家领导人进行宪法宣誓，对国家和人民作出庄严承诺，令人敬佩、令人感动。” 郑初一说，以前，总感觉宪法离老百姓很遥远，但现在，国家主席就职时都要进行宪法宣誓，让人们感觉到宪法“活”起来了。

“全面依法治国的宏伟目标落实在农村基层，就是始终坚持依法治村。不论发展经济、改善民生，还是化解矛盾、维护稳定，依法治村是村干部必须坚持的原则。”郑初一说，宪法与百姓福祉密切相关，村干部只有学习宪法、忠于宪法、遵守宪法才谈得上懂法、知法、守法，才能运用法治思维和法治方式治村。

75个字的誓词虽然不长，但给每一位收看了宪法宣誓仪式的村民留下难以忘怀的记忆。大家热议宪法宣誓，感到宪法权威得到维护，感到人民地位得到彰显。

“作为一名服务了村民30多年的村干部，我也在扪心自问自己是否能够不忘初心，能够一如既往地做到宪法誓词里说的‘维护宪法权威，履行法定职责’‘忠于祖国、忠于人民’‘恪尽职守、廉洁奉公’。宪法宣誓，对每一位干部来说，都是鞭策和激励。”郑初一说。

全国人大常委会委员、法工委副主任许安标

牢记誓言 认真履职

本报记者 徐 隽

3月18日上午，新当选的十三届全国人大常委会委员在人民大会堂举行集体宣誓。这是全国人大常委会委员、法工委副主任许安标第二次参加宪法宣誓。2016年2月，宪法宣誓制度实施后，作为全国人大常委会任命的国家机关工作人员，许安标参加了全国人大常委会组织的首次宪法宣誓。

“再次宣誓，我对宪法宣誓仪式和誓词精神也有了更深刻的理解。权力是宪法和法律赋予的，要永远恪尽职守，廉洁奉公，接受人民监督。”许安标说。

在常委会委员宪法宣誓之前，大会已经举行几场宪法宣誓仪式。“习近平主席等国家领导人面向近3000名全国人大代表庄严宣誓，这是何等神圣庄严的承诺！全国人大代表、全国人民、全世界，都听到了这一庄严承诺。这为每一个参加宣誓的国家工作人员作出了表率榜样，我们心中油然产生强烈的责任感和使命感。”许安标说。

回想起参加全国人大常委会委员宪法宣誓的场景，许安标感到很激动。得到当选的消息，许安标和其他委员一起来到人民大会堂，找到自己的位置，做好了宣誓准备。领誓的全国人大常委会副秘书长一就位，仪式很快开始。全体起立，高唱国歌，然后举起右手，一字一句，铿锵有力，跟诵誓词。“虽然是跟诵，但每句话都是我们发自肺腑的声音，每个人都表明了要坚决信守和践行诺言的意志。”许安标说。

在许安标看来，担任全国人大常委会委员，使命光荣，责任重大，宣誓是履行这一职责的开始。“要时刻牢记誓言，将誓词要求转化为实际行动。要坚持以习近平同志为核心的党中央的集中统一领导，坚决贯彻执行党的路线方针政策，把党的主张依照法定程序转化为国家意志；加强同人民群众的联系，把握时代脉搏和呼声，反映和表达好人民群众的意见和要求；不断增强宪法意识和宪法自觉，维护和捍卫宪法权威，依照法定权限和程序，认真履职，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。”许安标说。

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