人民日报：美国保护主义严重危害全球经济

原标题：美国保护主义严重危害全球经济
本报记者 王 珂
美国对华301调查近期广受关注。国内外许多专家学者认为，美方301调查依据的是美国国内法，以国内法处置国际贸易摩擦，本身就有悖于国际规则。美方单边保护主义行动对自由贸易和全球经济将造成严重危害。
“301调查由美国自身发起、调查、裁决、执行，具有极强的单边主义色彩。”中国商务部研究院国际市场研究所副所长白明说，301调查自面世以来，一直为世界各国反对。
美国彼得森国际经济研究所高级研究员查德·鲍恩比喻，在301调查中，美国政府既是警察（判断外国政府是否有错）、检察官（提起诉讼），又是陪审团（甄别证据）、法官（决定是否采取报复性措施）。
上世纪八九十年代，美国曾频繁对包括日本、欧盟、加拿大、巴西在内的多个贸易伙伴发起301调查。但1995年世贸组织成立后，美国政府就很少使用这一过时的调查工具。
不少业内人士认为，近期美方启动包括针对中国的301调查在内的多个调查，内容虽然不同，但大多具有很强的单边主义色彩，援引诞生于冷战时期、在世贸组织成立后很少使用的法律。美国政府大规模“复活”这些尘封的法律工具来处理经贸问题，其做法引发各界担忧。
“调查结果可以诉诸世贸组织裁决，但不能单方面采取制裁措施。如果美国没有通过世贸组织来解决问题，就是单边主义的贸易保护主义行为，是违反世贸组织原则的。”对外经贸大学教授屠新泉说。
清华大学国家金融研究院院长朱民认为，美国曾是国际贸易规则的主要缔造者，而现在的做法却带有明显“破坏者”性质。毫无疑问，美国举动会损害中方利益，也会损害美国自身利益，更重要的是损害全球价值链。
中国常驻世界贸易组织代表团代表、特命全权大使张向晨认为，根据WTO裁定和美国承诺，美国不能通过301调查单边认定其他成员做法是否违反世贸规则，在处理涉及世贸协定的事项时，美国须依据世贸规则和争端解决机构（DSB）的裁决。美国此次做法，违反了美国政府在欧盟诉301案（DS152）中以“明确、正式、再次以及无条件”方式做出的承诺。
在当今时代，全球联动、共同繁荣成为发展的普遍共识和目标。这种形势下，美方“不遵循共同规则”的单边行动显得格格不入。
“美国的单边行径，不仅损害了中国和其他成员的利益，更对多边贸易体制造成了严重损害。”张向晨说，单边主义与世贸组织水火不容，必须齐心协力阻止“301”死灰复燃，并重新把它关进世贸组织规则的笼子里。
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