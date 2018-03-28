栗战书：使全体人民成为宪法的忠实崇尚者

原标题：栗战书在深入学习宣传和贯彻实施宪法座谈会上强调

普及宪法知识 弘扬宪法精神 使全体人民

成为宪法的忠实崇尚者自觉遵守者坚定捍卫者

本报北京3月27日电 （记者王比学）深入学习宣传和贯彻实施宪法座谈会27日在京召开。中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书出席并讲话，强调修改宪法是为了更好地实施宪法，让文本上的宪法“活起来”“落下去”，充分发挥国家根本法的作用。要按照党中央统一部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在全社会开展深入学习宣传和贯彻实施宪法活动，普及宪法知识，弘扬宪法精神，使全体人民成为宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

栗战书指出，十三届全国人大一次会议通过的宪法修正案，全面体现了党和人民在实践中取得的重大理论创新成果、实践创新成果、制度创新成果，更好适应了新时代中国特色社会主义伟大实践，对于进一步加强以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，推进国家治理体系和治理能力现代化，具有十分重大的意义和极其深远的影响。

栗战书强调，宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施。学习宣传和贯彻实施宪法，就是要把宪法确立的国家指导思想落实到国家政治和社会生活中去，确保党的长期执政和国家长治久安，确保宪法确立的国家根本任务、发展道路、奋斗目标的全面贯彻，在宪法统领下推进全面依法治国，支持和保证人民当家作主。

栗战书指出，加强宪法学习宣传教育是实施宪法的重要基础。要抓住党员领导干部这个“关键少数”，推动领导干部带头尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法；要加强宪法理论研究，增强我国宪法的时代特色和实践特色；要丰富宪法宣传教育形式，使宪法走入日常生活、走入人民群众；要做好解疑释惑工作，积极回应社会关切。

栗战书强调，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，体现了人民意志和中国共产党的正确主张的宪法，又由中国共产党领导全体人民保证它的实施，就一定能够在促进我国改革开放和社会主义现代化事业的胜利发展中发挥伟大的作用。

中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨主持会议，强调要把学习宣传宪法、贯彻实施宪法作为推进全面依法治国的首要任务和基础性工作，坚定宪法自信，维护宪法权威，为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供更加有力的宪法保障。

全国人大常委会副委员长曹建明、万鄂湘、郝明金以及秘书长杨振武出席会议。

国家监察委员会、全国人大宪法和法律委员会、中宣部、司法部、教育部负责同志在座谈会上发言。

责任编辑：刘德宾 SN222