人民日报：机构改革是一场政治考验

原标题：机构改革是一场政治考验

顾伯冲

各级党员干部特别是“关键少数”坚决拥护改革、带头落实改革，是确保改革方案收获实实在在成效的重要保障

1985年军队“百万大裁军”时，当时我所在的部队被降格并移防驻地。开拔的那天恰逢雨夜，前来送行的老师长和老政委反复叮咛：整编是检验部队的试金石，一定要把兵带好！部队领导听罢立即报告：请老首长放心，整编对我们来说也是战斗，一定能打赢！长长的军列，就这样迎着风雨雷电驶向远方。

多少年过去了，在新一轮深化党和国家机构改革之际，这难忘的一幕又在我脑中清晰了起来。我们党和人民军队历来就有这么一个好传统，凡是党中央决定了的事情，各级党员干部就会切实把思想和行动统一到党中央的决策上来，不折不扣地加以落实。即便是涉及切身的利益，广大党员干部和人民子弟兵也总能以大局为重、以改革为重，推动改革一步步走向胜利。

当前的党和国家机构改革，是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业发展全局作出的重大部署，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。各级党员干部特别是“关键少数”坚决拥护改革、带头落实改革，是确保改革方案收获实实在在成效的重要保障。特别是，单位的撤并降改和个人的进退走留在所难免，越是这样的改革关头，越能检验相关部门党员干部的政治素质和党性修养。

机构改革是一块试金石，测试党员干部的“四个意识”。牢固树立“四个意识”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在任何时候都是第一位的。各级党员干部应有政治觉悟和担当，结合本单位、本部门的实际，积极主动地抓好各项改革任务的落实，严格遵守机构改革中的政治纪律、组织纪律、机构编制纪律、干部人事纪律、财经纪律等。领导干部也应发挥改革表率作用，识大局、顾大体，正确对待个人的岗位变动、职务升降，以自己的一言一行、一举一动影响和带领干部职工投身改革事业。

机构改革也是一面正容镜，映照党员干部的形象。党员有党员的样子，干部有干部的风范，党员干部应该是“平常时候看得出来，关键时刻站得出来，危急关头豁得出来”。改革面前，广大党员干部必须把坚强的党性原则放在首位，尤其面对矛盾和困难的时候要敢担当、敢负责，勇于“站出来”“豁出来”。真正做到拥护改革有激情、落实改革有思路、推动改革有韧劲、实现改革有贡献，才能在这场考验面前书写好优秀答卷，确保机构改革方案顺利实施。

作为一个系统工程，机构改革还是考察识别干部的一个好时机。党员干部能不能统筹好职责调整和正常工作的关系，能不能以雷厉风行作风落实各项改革措施，能不能以求实的作风帮助群众解决实际问题，都会从改革中直接显露出来。改革进行到哪里，干部考察的触角不妨就延伸到哪里，近距离接触党员干部、实打实观察党员干部，在机构改革这场大考中观其德、视其能、看其行、评其绩、察其廉，全面深入地识准干部。

沧海横流方显英雄本色，相信广大党员干部一定会成功经受检验，彰显共产党人的政治本色。

责任编辑：刘德宾 SN222