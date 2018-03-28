胡和平谈乡村振兴:为推动新时代追赶超越提供支撑

原标题：实施乡村振兴战略 为推动新时代追赶超越提供有力支撑（省委书记谈乡村振兴⑩）

胡和平

陕西是我国农耕文明的重要发祥地，是习近平总书记插队下乡、深入了解农村、熟悉基本国情的地方。2015年2月，习近平总书记来陕视察，对陕西发展提出了追赶超越定位和“五个扎实”要求，强调要“扎实推进特色现代农业建设”。三年来，我们深入学习贯彻习近平总书记重要讲话，始终把解决好“三农”问题作为全省工作重中之重，统筹推进全省农业农村发展和党的建设取得了新的成绩。粮食生产实现“十四连丰”，苹果、红枣等特色农产品品牌持续做强，美丽乡村建设成效喜人，农民收入增速位居全国前列，277万贫困人口稳定脱贫，83.9万群众通过易地搬迁住进新居，贫困发生率下降到7.55%。

党的十九大从党和国家事业全局出发，作出实施乡村振兴战略的重大部署。习近平总书记在中央农村工作会议上发表重要讲话，深刻阐述乡村振兴的重大意义、指导思想、总体要求、主要目标和重点任务，为我们做好新时代“三农”工作提供了根本遵循。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手，坚持农业农村优先发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力支撑。

一是坚持以产业兴旺为重点，推动农业高质量发展。产业是乡村振兴的重要基石。陕西是特色农业大省，苹果、猕猴桃产量分别占世界的1/7和1/3。我们将以农业供给侧结构性改革为主线，加快推进现代特色农业建设，实施农产品“陕牌”塑造行动，力争2020年苹果、猕猴桃、设施蔬菜面积分别达到1200万亩、150万亩、100万亩，把关中建成全国一流的“双奶源”基地。促进农村一二三产业融合发展，壮大农产品深加工产业集群，实施果蔬贮藏百库工程，推进电子商务进农村综合示范县建设，做强袁家村等乡村旅游品牌。提升农业科技水平，发挥杨凌农业高新技术产业示范区辐射带动作用，用好高校、科研院所技术优势，加强重点品种良种培育等科技攻关和农技推广。深化农村土地制度改革，巩固和完善农村基本经营制度，在依法保护集体土地所有权和农户承包权的前提下，平等保护土地经营权，促进农业适度规模经营。

二是坚持以生态宜居为关键，搞好农村生态保护和环境治理。习近平总书记指出，陕西生态环境保护，不仅关系自身发展质量和可持续发展，而且关系全国生态环境大格局。我们将加强生态系统建设，深入推进关中园林化、陕北大绿化、陕南森林化，扩大退耕还林还草规模，加快陕北淤地坝系、关中农村涝池、陕南塘坝建设。继续强化污染治理，开展土壤污染治理与修复技术应用试点，搞好有机肥替代化肥、农作物秸秆综合利用，推进投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化。改善农村人居环境，深入开展美丽宜居示范村创建，严格村庄规格建设许可管理，推广农村生活垃圾分类收集处理机制，到2020年完成农村厕所改造。推动农村基础设施提档升级，坚持城乡融合发展方向，加快“四好农村路”“气化农村”建设，大力发展集中供水，推进农村电网改造升级，加快实现所有行政村光纤全覆盖。

三是坚持以乡风文明为保障，加强农村精神文明建设。陕西乡村文化底蕴深厚、资源丰富、特色鲜明，这是实施乡村振兴战略的有利条件。我们将大力弘扬社会主义核心价值观，发挥梁家河等红色文化教育基地作用，深化习近平新时代中国特色社会主义思想和中国梦宣传教育，加强“厚德陕西”建设，引导农民向上向善、孝老爱亲、重义守信、节俭持家。继承创新优秀传统乡土文化，深入挖掘农耕文化蕴含的优秀思想、人文精神、道德规范，传承好秦腔、信天游、皮影、腰鼓等非物质文化遗产，加强传统村落、特色民居等保护，让传统文化焕发新的活力。深入实施文化惠民工程，充分发挥乡村舞台、文化广场、农家书屋等作用，广泛开展农民乐于参与的群众性文化活动，创作更多具有浓郁乡村特色、充满正能量的文艺作品。推动移风易俗，充分发挥新乡贤、村规民约、红白理事会等作用，引导农民大力弘扬时代新风，自觉抵制封建迷信等腐朽落后文化侵蚀。

四是坚持以治理有效为基础，完善乡村治理体系。农村和谐稳定是推进乡村振兴、实现追赶超越的基础和前提。我们将加强农村基层组织建设，精心开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“评星晋级、追赶超越”等活动，壮大基层干部、基层党务工作者队伍，选强配优村“两委”班子，持续整顿软弱涣散基层党组织。推进村务公开，完善村民代表会议制度，规范村级组织议事决策程序，建立健全村务监督委员会，形成民事民议、民事民办、民事民管的基层协商格局。完善便民服务体系，深化“放管服”改革，加快县乡村三级便民服务基础设施建设，大力推行代办协办帮办制度，解决好服务群众“最后一公里”问题。推进平安乡村建设，加强农村法治宣传教育，推广“群众说事、法官说法”经验，严惩“村霸”、黑恶势力及其背后保护伞，引导农民依法表达诉求、解决纠纷、维护权益。

五是坚持以生活富裕为根本，扎实做好保障和改善民生工作。农民收入偏低是制约陕西发展的突出短板之一。我们将认真践行以人民为中心的发展思想，坚决打好精准脱贫攻坚战，紧盯“两不愁三保障”目标，聚焦52个贫困县、4800个贫困村、180多万贫困人口，扎实落实“八个一批”举措，健全苏陕扶贫协作机制，完善国企帮扶“合力团”、校地帮扶“双百工程”、优质医疗资源下沉等帮扶体系，形成各方支持参与的大扶贫格局。多渠道增加群众收入，加强职业技能培训，建设陕西就业创业云平台，以“三变”改革为重点深化农村集体产权制度改革，积极发展农业产业化经营联合体，健全利益联结机制。提升农村公共服务保障水平，下气力解决好就业、教育、医疗、社保、住房等农民群众最关心最直接最现实的利益问题，推进城乡基本公共服务均等化，织牢织密农民幸福生活的网底。

党管农村是党的优良传统和重大原则，也是实施乡村振兴的根本保证。近年来，陕西坚持党委专职副书记分管农业农村工作，不断完善机构、充实力量、加大投入、强化考核，党对农村工作的领导全面加强。我们将巩固良好态势，完善党委全面统一领导、政府负责、党委农村工作部门统筹协调工作格局，严格执行省负总责、市县抓落实的工作机制，认真落实五级书记抓乡村振兴要求，建立市县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略的实绩考核制度，用鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”调动广大干部的积极性、主动性、创造性，进一步强化重视和支持乡村振兴的鲜明导向。

（作者为中共陕西省委书记）

责任编辑：刘德宾 SN222