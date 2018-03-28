七部门部署“绿盾2018”:给自然保护区来次大扫除

原标题：生态环境部等七部门联合部署“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动

3月27日，生态环境部、自然资源部、水利部、农业农村部、国家林业和草原局、中国科学院和国家海洋局等七部门在京联合召开“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动（以下简称“绿盾2018”专项行动）部署视频会。

生态环境部部长李干杰出席会议并讲话。他说，“绿盾2018”专项行动是国务院机构改革方案出台后，新组建的生态环境部等七部门联合开展的一个重要专项行动，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记生态文明建设重要战略思想和一系列重要批示指示精神，充分发挥资源生态环境领域机构改革红利，持续深入开展绿盾专项行动，给自然保护区来一个大扫除，保护好自然保护区的“天生丽质”，还自然以宁静、和谐、美丽，为自然生态系统留下休养生息的国土空间，为人民群众提供更多的优质生态产品，为推动实现建设美丽中国的奋斗目标筑牢生态根基。

李干杰指出，2017年7月至12月，原环境保护部等七部门深入贯彻习近平总书记重要批示指示精神，坚决落实中办、国办《关于甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题督查处理情况及其教训的通报》，组织开展“绿盾2017”国家级自然保护区监督检查专项行动，取得阶段性成效，是我国建立自然保护区以来，检查范围最广、查处问题最多、整改力度最大、追责问责最严的一次专项行动。截至2017年底，共调查处理涉及446处国家级自然保护区的问题线索2.08万个，关停取缔违法企业2460多家，强制拆除违法建筑设施590多万平方米；追责问责1100多人，包括厅级干部60人，处级干部240人。完成问题整改超过1.31万个，约占发现问题总数的63%，其余问题均已建立台账，正在督促整改中。

李干杰强调，要清醒地看到，“绿盾2018”专项行动中，碰到的问题会更加棘手难办，触及的利益会更加错综复杂，需要我们勇于担当、扛起责任，敢于碰硬、真抓严管，发扬钉钉子精神，问题不彻底解决绝不放手，推动“绿盾2018”专项行动取得更大成效。

一是进一步提高政治站位，坚决扛起生态文明建设的政治责任。要牢固树立“四个意识”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实《两办通报》精神，自觉做践行习近平总书记生态文明建设重要战略思想的表率，当好施工队长，把党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署，转化成为具体的路线图、施工图，全面加强生态环境监管，着力解决自然保护区建设和管理中的突出问题，牢固构筑国家生态安全屏障，守护好实现中华民族伟大复兴的生态根基。

二是建立健全工作机制，确保专项行动顺利开展。当前正处于生态环境机构改革落地的关键时期，开展“绿盾2018”专项行动考验着生态环境部门的政治素质和党性修养。要坚决按照党中央的要求，把这次专项行动作为一次强化生态环境监管、增强履职能力的大行动。各级生态环境部门要切实担负起牵头责任，精心安排、周密部署，为专项行动顺利开展提供坚实保障。各地区各部门也要高度重视工作机制的建立和完善，落实责任分工，对469个国家级自然保护区和847个省级自然保护区进行全面排查，全面摸清底数，建立问题台账，实行建档立卡、拉条挂账，精准解决突出问题，推动地方各级自然保护区提升管理水平。

三是对新老问题咬住不松口抓住不放手，坚决推动问题彻底解决。“绿盾2018”行动的首要任务，是对“绿盾2017”专项行动发现的老问题整改“回头看”，重点检查问题的整改进展、整改效果、销号情况和追责问责情况，按照突出重点、先易后难的原则，确保尚未完成整改或整改效果不佳的重点问题整改落实到位。要对问题突出的保护区进行重点检查和巡查，对整改不及时、不到位或经整改后问题仍然突出的地方和部门，进行约谈和督办，咬住老问题决不松口，直到问题彻底解决。同时，“减存量、控增量”是今年专项行动的关键点，坚决查处自然保护区新增违法违规问题。重点检查国家级自然保护区管理责任落实不到位的问题，勘界立标缺失和范围和功能分区落地不准确、管理机构设置、人员配备、资金保障等不完善的问题，要层层压实地方各级政府对于自然保护区建设、管理和保护的责任，推动在解决老问题的同时，尽可能不出现新的问题。

四是敢抓敢管敢碰硬，突出抓好责任落实。进一步加大问责力度，谁造成问题，就处理谁，让失职渎职、玩忽职守、懒政怠政者受到惩戒，坚决杜绝避重就轻、走过场，始终保持高压态势。对于造成严重后果和恶劣影响的，要严肃追责，绝不姑息，让破坏生态环境者付出代价。同时，要继续做好宣传报道和信息公开，正确引导舆论，广泛征集问题线索，鼓励公众参与和社会监督，营造全社会更加关注、理解和支持生态环境保护的良好氛围。

农业农村部副部长张桃林强调，开展“绿盾2018”专项行动，对农业类自然保护区建设管理工作，既是一次大考，也是一次机遇。各级农业农村部门要认真贯彻落实本次会议精神，一是按照专项行动实施方案要求，层层压实责任，确保各项工作落实到位；二是完善监管机制，查找监管薄弱环节和漏洞，制定有效整改措施；三是加强宣传引导，努力营造全社会共同参与农业类自然保护区监督管理的良好氛围。

国家林业和草原局副局长彭有冬强调，各级林业和草原管理部门要切实增强责任感和紧迫感，履行好自然保护地管理职责，确保“绿盾2018”专项行动取得实效。一是积极配合各相关部门，推动各级地方政府落实主体责任；二是逐个建立自然保护区问题台账，严格落实问题整改销号制度；三是建立长效机制，促进自然保护区健康可持续发展。

生态环境部副部长黄润秋主持会议。

自然资源部副部长凌月明出席会议，自然资源部、水利部、农业农村部、国家林业和草原局、中国科学院、国家海洋局相关司局负责同志，以及生态环境部相关司局主要负责同志在主会场参加会议。

各省（区、市）环境保护厅、国土资源厅、水利厅、农业厅、林业厅、海洋（渔业）厅（局）负责同志和相关处室同志，中国科学院华南植物园、各行政区内国家级和重点省级自然保护区管理机构主要负责同志及相关部门业务处室人员在分会场参加会议。

责任编辑：张建利