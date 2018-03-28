台媒体人讽蔡当局无视陈水扁“政治色盲”:没救了

原标题：台媒体人讽蔡当局无视陈水扁“政治色盲”：这个台湾没救了！

蔡英文面对陈水扁屡次践踏规定的做法一筹莫展（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”3月28日报道，台湾地区前领导人陈水扁日前出席儿子陈致中的参选“造势晚会”，因上台违反台中监狱核准参与活动的“四不”规定，狱方表示，经认定陈水扁上台已属违规，未来申请类似活动将不予核准。对此，岛内资深媒体人唐湘龙表示，蔡英文当局和校园里的狂热“独派”教授串联封杀管中闵，但在面对和“独派”站在一起的陈水扁却一筹莫展。唐也质疑，这是同一个“政府”吗？“没救的，这个台湾。民进党不下来，台湾没未来”。

报道称，陈水扁出席儿子陈致中的“造势晚会”，因上台违反中监核准参与活动的“四不”规定，台中监狱认定陈水扁上台已属违规行为，未来申请类似活动将不核准。未料，陈水扁25日在与友人互动的“新勇哥物语”群组，扬言5/4“凯达格兰基金会”的募款餐会，他将参加并“上台致词”。

对此，唐湘龙在Yahoo论坛撰文表示，陈水扁现在是“政治色盲”，“红线”根本看不出来，狱方划出来的每一条红线都是游戏场。唐湘龙感叹表示，“‘中监’现在是把红线靠在自己的脖子上，台湾的司法正在寻短，已经快要断气了”。唐指出，这两年，台湾人权一直倒退，但台湾“扁权”一直跃进，台湾人权的天花板，阿扁总是能一再撞破。

他又称，“这两天，两件事情看得出深绿独派对台湾造成的深度伤害”。蔡当局和校园里的狂热“独派”教授串联封杀管中闵，无所不用其极。但同一个“政府”再面对和“独派”站在一起的阿扁却是一筹莫展。唐说，阿扁一直在“自我进化”，也一直在“自我净化”。管中闵“道高一尺”，陈水扁“魔高一丈”。蔡英文践踏学术在先，阉割司法在后，在魔道之间完全暴露自己的“浮士德困境”。“没救的，这个台湾。民进党不下来，台湾没未来”。

责任编辑：初晓慧