蔡英文的保镖们都干了啥？台媒：性侵饮酒不伦恋

原标题：性侵、饮酒、不伦恋……看看蔡英文的“保镖们”都是些什么人？

[环球网综合报道]台媒今日爆料，蔡英文居住的“官邸”去年12月曾爆发枪击案，当时蔡英文就在50米外，然而台媒公布的原因竟然是蔡英文的警卫官因熬夜打电动游戏精神不济，不慎击发实弹……如此理由真让人哭笑不得，但仔细一想，蔡英文的“维安”警员能作出这样的事并不稀奇，因为他们的负面新闻真是不少……

据台湾《镜周刊》报道，2017年4月，台湾“总统府”警员杨文志被曝在网络上上传不雅照与文字信息给女武官陈月芳，还曾在“总统府”厕所和停车场内拦阻陈某，事后，陈某投诉杨文志性侵，随后台“总统府”证实确有此事。

同年2017年5月，台“总统官邸”的一名警卫官詹某又被曝在待命日饮酒，之后因违纪被调回安全部门特勤中心。事后，詹某就于去年7月退伍。

2017年9月，台“总统府”已婚女警官陈欣仪被曝与未婚男警官谢宏博“不伦恋”，丑闻被曝光后，陈某还狡辩“朋友之间牵手，有什么大不了的吗？”事后，陈某被调回安全部门特勤中心，谢某则留在警卫室值勤。

就在“不伦恋”被曝光没几日，台湾负责支援“总统”、“副总统”安全警卫任务的保六总队警官郑介煦被曝携毒，被抓捕。虽然当时“总统府”与保六总队急忙澄清，郑某不是蔡英文编制内的维安警员，却再次让外界对负责蔡英文维安人员的素质，打上一个大问号。

不少岛内网友对蔡英文的警卫官如此荒唐之举表示“无奈又失望”，有网友酸道，“丑闻太多了，完全看不过来”，也有网友认为，“（台当局）不好好抓纪律，就知道天天撒钱搞改革，到头来一片糟！”，还有网友讽刺称“养了一帮废物，还在信誓旦旦说有能力保卫台湾！”

责任编辑：张建利