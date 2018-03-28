台电核二厂2号机重启刚一天却停机 原因确认中

原标题：台电核二厂2号机重启刚一天惊传停机 急停原因确认中
核二厂（来源：“自由时报”）
[环球网综合报道]台电核二厂2号机重启刚一天惊传再次停机。据台“自由电子报”28日报道，台电核二厂2号机于27日中午12时55分开始并联发电，并逐步升载，预计4天满载。不料，今日却再度停机。
台“原能会”稍早证实了此事，并表示，今天13时25分，反应炉功率约27%时，发生因中子侦测系统讯号动作，因此反应炉急停。目前机组安全停机，急停原因目前进一步确认中，原因明确后相关资讯将再对外公布。
“原能会”还说，如果后续要再起动，台电须查明肇因并依“核子反应器设施停止运转后再起动管制办法”第18条规定提出综合检讨报告，经“原能会”核准后方可再起动。
据了解，台湾共有四个核电厂，其中核电二厂2号机组2016年5月大修后并联发电，随即发生跳机事件，修复后也一直没有运转。蔡英文上台后，推行2025年“非核家园”政策，却引发严重的缺电空气污染问题，蔡当局不得不决议重启核电二厂2号机，出尔反尔，引发社会批评。
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