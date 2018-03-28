这场春天的会议影响了40年 久病的郭沫若执意参加

原标题：这场春天的会议，为何能影响四十年|睡前聊一会

睡前聊一会儿，梦中有世界。大家好，我是党报评论君。40年前的今天，我国正在召开一场盛大的集会。这场会议，让已经86岁高龄、久卧病榻的郭沫若不顾医生、家人的劝阻，执意要去参加。他说：“我是科学院的院长，这样重要的会议不能不去。”这场与科学有关的重要会议，就是1978年3月18日-31日在北京召开的全国科学大会。

不只是郭沫若，这场会议几乎是受到了全国人民的热烈企盼。当时会议要召开的消息发布不到一周，国家科委和中国科学院就收到了近2000封热情洋溢的来信，收到向大会献礼的科研成果和各类物品五六百件。一位辽宁的87岁老中医刘庆先在来信中写道：“我怀着无比激动的心情，将我行医多年积累的治疗高血压的经验和验方，献给祖国，向科学大会献礼，献给全国高血压病患者……”其实，只要稍稍回顾一下科学大会前夕我国科学衰微的境况、科技人员辛酸的遭遇，就不难理解，为何这次大会能如此振奋人心。

在电视剧《历史转折中的邓小平》中有这样一个细节，邓小平派人去邀请著名科学家苏步青参加科学与教育工作座谈会，苏步青手捧请柬热泪盈眶，因为从今以后就可以名正言顺地研究数学了。而现实中的全国科学大会，同样有不少人泪洒现场。在英国牛津大学和卢瑟福高能研究所学习过的陈佳洱，曾一度被剥夺进行科学研究的权利，心灰意冷的他卖掉了所有与专业相关的书，觉得这辈子再也不可能搞研究了。从这次大会再出发，这位物理学家一路走到了中国科学院院士、北京大学校长。全国科学大会召开，重申“科学技术是生产力”，明确提出“四个现代化，关键是科学技术的现代化”，解放了中国的科学事业，也给千千万万个像陈佳洱这样的知识分子带来了新的希望，带来了人生的重大转折。

其实，科学在国家发展、社会解放的征程上一直扮演着先导的角色。上溯至1919年，新文化运动就是高举着“民主”和“科学”这两面旗帜，“德先生”“赛先生”的口号声高入云。1978年的全国科学大会，也不只是科技领域的拨乱反正，而是整个社会思想解放、发展转型的先兆。邓小平在科学大会上的讲话，其实是宣示了未来国家发展新的战略，那就是尊重知识、尊重人才、一心一意搞四个现代化建设。可以说，在改革开放的征程上，科学是先行者。

如今，改革开放走过40年。以1978年全国科学大会为起点，在40年的征程上，几代人抱守“科学有险阻，苦战能过关”的精神，勇攀科学的高峰，实现了我国从“迎来科学的春天”，到“占有一席之地”，再到“成为具有重要影响力的科技大国”的一次次飞跃。如果说，改革开放是开启了“科学的春天”，那么今天，我们的科学研究更是走向“黄金的时代”。在今年的全国两会上，习近平总书记再次强调，“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。” 对科技的重视日益增强，创新发展的环境不断改善，让我们的科技梦想有了更多开花结果的土壤。今天，我们回望40年前的那场盛会，正是要回望那份改革创新的精神，为今日科学之发展、社会之进步注入更多的活力与希望。

在全国科学大会的闭幕式上，郭沫若的书面发言《科学的春天》让无数人为之激动昂扬，他说：“我的这个发言，与其说是一个老科学工作者的心声，无宁说是对一部巨著的期望。这部伟大的历史巨著，正待我们全体科学工作者和全国各族人民来共同努力，继续创造。它不是写在有限的纸上，而是写在无限的宇宙之间。”今天的我们，同样是这部前后相继的巨著的书写者，写下我们的创造，写下我们的奋斗，写下我们的梦想，也就写下了属于我们这代人的恢弘篇章。这样的篇章，同样不只是写在有限的纸上，而是写在无限的宇宙、无穷的历史之中。

这正是：科学有春天，创新无极限。抱守初心志，定能书新篇。（人民日报中央厨房·思聊工作室·张凡）

责任编辑：张义凌