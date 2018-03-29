原标题 美媒关注中国留守儿童：父母缺席影响教育质量

资料图片：贵州一名留守儿童孤单地站在家门口。

参考消息网3月29日报道 美媒称，今年年初，全球社交媒体被与祖父母一起生活在云南一个偏僻乡村的8岁男孩王福满所点燃。王福满每天几乎要走3英里（1英里约合1.609公里——本网注）路去上学。一天早上，他顶着一头冰霜出现在教室里，一位老师拍下了这个场面，并把照片发到了网络上，“冰花男孩”王福满在网上迅速走红。这张照片也引发了人们对许多中国孩子在没有父母陪伴下长大的困境的关注。

美国《纽约时报》网站3月27日刊登题为《中国经济奇迹中的“孤儿”》的报道称，过去30年，亿万中国人离开村庄前往繁华的城市寻找工作，制造了人类历史上最大规模的移民潮。但是，在寻找更好的工作以为家人赢得一个更美好未来的同时，他们将子女留在了村庄，这些孩子有的与亲戚住在一起，有的全靠自己。

报道称，根据全国妇联2013年的一份报告，中国有超过6000万儿童在没有父母陪伴的情况下生活在农村，通常是交给亲戚照顾。其中许多儿童是自己生活，完全得不到家人的照顾。

报道称，在农村，孩子们往往被交付给未受过教育甚至还是文盲的祖父母照看，由于这些亲戚常常还有其他繁重的工作需要完成，孩子们面临着得不到充分照顾的风险。管束经常缺失。年迈的监护人可能不会送年幼的孩子去学前班，也可能无法帮助大一些的孩子完成作业。农村孩子缺少父母照料，而这与儿童的情感和发育问题密切相关。

报道指出，虽然近几十年来城市儿童的学业取得了长足进步，但农村孩子的情况却并非如此，尤其是那些留守儿童。斯坦福大学研究人员在与中国学者合作进行的一项研究中发现，农村孩子完成高中学业的可能性要低得多。那些父母双方都前往城市打工的孩子的学业情况明显比有父母一方照料的孩子差，男孩比女孩受的影响更大。

报道认为，导致中国农村学业水平低下的其他因素还包括农村学校的教学水平和设施差，但关键因素是父母的缺席。

责任编辑：张岩