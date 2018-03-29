人民日报：医保卡岂能变成“购物卡”

原标题：医保卡岂能变成“购物卡”（人民时评）

李红梅

未来，在织牢织密社会保障网络的同时，必须不断提高医保管理水平，堵住漏洞，兼顾公平、质量和效率

用于就医购药的医保卡，却成了购买其他物品的“购物卡”。最近有媒体报道，在海南省三亚市的部分医保定点药店，医保卡上的资金被用来购买床单被罩、卫生纸等生活用品，生意很是红火。“医保蛀虫”侵蚀群众的保命钱，令人忧心。

今年的《政府工作报告》指出，我国大病保险制度基本建立、已有1700多万人次受益，异地就医住院费用实现直接结算。在异地看病的参保人享受到越来越便捷的结算服务，本是国家给予百姓的一份实实在在的红利，却被少数不法人员和机构用“歪”，用医保卡在异地买日用品。这种明显的违法骗保行为，必须予以打击。医保卡变身购物卡、消费卡甚至套现，是一个老现象、老问题，现实中却屡禁不绝。这与医保定点机构多、监管难度大有关，也与医保个人账户使用管理息息相关。

与城镇居民医保、新农合不一样，我国城镇职工医保由社会统筹和个人账户组成，个人账户的资金包括职工个人每个月的缴费和企业的缴费，约为职工工资的4%。如果不看病的话，个人账户一年的积累相当于半个月的工资。退休职工不用缴费，从社会统筹划入老年人个人账户的资金量更大。《2016年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示，年末个人账户积累5200亿元，按当年参加职工基本医疗保险人数29532万人计算，平均每个账户积累1700多元。

很多城镇职工多年不看病，账户积累金额较多，又觉得是自己交的钱，放在自己的个人账户上，理应取出来使用，不能任由这笔“自己的巨款”躺在银行里。于是，不少参保人听说可以在药店买东西或是可以变现的时候，并不认为是违法行为，也因此给了一些商业机构、不法分子可乘之机。对于管理部门来说，如何监管数以亿计的参保人和数以万计的药店、医疗机构，一直是一个巨大的难题。一些市级、县级医保部门仅有几个人，每天在网络上审核大量属地参保人在当地、异地就医的费用单据，难免捉襟见肘，管理质量和效率都难以让人满意。

医保资金是“救命钱”，购物、套现影响了保险功能的发挥，会削弱社保“稳定器”的作用。堵住医保卡变购物卡的漏洞，应严格执法，加大司法介入力度和处罚力度，强化定点退出机制，并用技术手段加强对各类医疗服务行为的监控。同时，医保还应提高管理水平，将按项目付费的方式变成多种类的混合支付方式，利用谈判、协议、契约的手段，从事后审核把关变成事前事中监管，从机构监管变成服务行为监管。

从长远来看，医保制度势必要整合，个人账户积累金额会越来越多，监管难度会不断增加，个人账户的改进使用办法应尽快提上日程。有些地方已开始探索拓宽个人账户使用范畴，如广东、福建、浙江等省份一些地市探索将个人账户改造成家庭账户，扩大受益面，也有些地市积极探索购买商业补充医疗保险，等等。

进入新时代，人们的健康需求增加，也更加多样化、多层次、个性化，人们更加愿意“购买健康”“投资健康”。未来，在织牢织密社会保障网络的同时，必须不断提高医保管理水平，堵住漏洞，兼顾公平、质量和效率，才能跟上人们追求健康生活的步伐。

责任编辑：张岩