大学主任：坚决防止和反对码头文化

原标题：破坏团结统一 污染政治生态

坚决防止和反对码头文化（热点辨析）

柴宝勇

习近平同志在党的十九大报告中强调，“坚决防止和反对宗派主义、圈子文化、码头文化”。这一重要要求具有很强的现实针对性。坚决防止和反对码头文化，既是坚定不移全面从严治党的内在要求，也是广大党员、干部应有的政治品格。

政治学意义上的码头文化，是指带有宗派主义和地域主义色彩的封建帮派文化。传统社会的码头文化由来已久，历朝历代都不乏“结党营私”之群、“朋党帮派”之斗、“玩权弄党”之祸。信奉码头文化的人以利益相交，极力维护少数人的利益。他们或者培养私人势力，养“家臣”、拉帮派，大搞人身依附；或者到处拜码头、找靠山。码头文化在我们党内出现，在一定程度上是封建“朋党”“帮派”文化与市场经济负面效应相互作用的产物。我们党带领人民建立了新中国，但封建码头文化的遗毒在一些党员、干部头脑中仍然存在。改革开放后，市场经济快速发展带来的利益格局变化又销蚀了少数党员、干部的理想信念，拜码头、找靠山、搞依附成为其“升官秘籍”，江湖义气与政治潜规则相勾连成为其“为官之道”。同时，社会转型期出现的浮躁之风以及相关制度的不完善，也为码头文化的滋长提供了社会土壤、打开了方便之门。

码头文化与我们党的性质和宗旨格格不入。我们党自诞生之日起，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心和使命。党要践行自己不变的初心、完成崇高的使命，必须纪律严格、组织严密、动员有力、团结统一，在党中央的集中统一领导下步调一致向前进。但是，码头文化这一政治毒瘤严重违反党的政治纪律和组织纪律，严重污染党内政治生态，严重破坏党的团结统一、党的民主集中制原则，严重削弱党的执政能力、消解党的组织力量。如果对码头文化不加以整治，任其在党内蔓延，不仅会损害党的肌体健康、影响党的创造力凝聚力战斗力，而且会带坏政风民风、影响社会团结。

坚决防止和反对码头文化是加强党的政治建设的重要内容，出发点和落脚点是坚持党中央权威和集中统一领导。这是一项长期性、系统性工程。说其有长期性，是因为对一种腐朽文化的清除不可能一蹴而就，需要持久作战、久久为功，任何时候都松懈不得。说其有系统性，是因为防止和反对码头文化需要各方通力配合、各领域相互促进。从长远看，需要党内政治文化、国家政治文化、公民政治文化相互促进与整体发力，需要制度体系不断完善。当前，尤其需要从两方面着力：一是让信仰内化于心，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党。中国共产党人是有着崇高信仰的马克思主义者。要让广大党员、干部深刻认识到，结群逐利、结党营私是与我们党的性质和宗旨完全背离的，也是我们党绝不允许的，引导党员、干部切实解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题。二是让行为约束于制度，注重建立健全法规制度。要在强化正向激励的同时，依靠制度对拜码头等行为予以严厉惩戒，形成制度与文化的良性互动。加强对权力运行的制约和监督，让权力依法而行、循法而动，不搞远近亲疏。尤其要进一步加强党规国法的执行力度，敢于动真碰硬，坚决破除各种利益链、关系网、潜规则，让码头文化在党内无处遁形。

（作者为中国社会科学院大学公共管理系主任）

责任编辑：张岩