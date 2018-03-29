人民日报：领导干部必须讲政德立政德

原标题：领导干部要讲政德（思想纵横）

李永胜

习近平同志在参加十三届全国人大一次会议重庆代表团审议时强调“领导干部要讲政德”，并深刻阐明了讲政德的重要性、立政德的实践路径。这一重要论述内涵丰富、思想深刻，具有极强的针对性和指导性。新时代，领导干部要展现新气象新作为，做到“打铁必须自身硬”，必须讲政德、立政德。

俗话说，国无德不兴，人无德不立，官无德不为。从为政者个人角度看，政德是一个人从政的政治品质、道德品行、思想作风等的综合体现。古人讲：“为政以德，譬如北辰，居其所而众星共之。”领导干部讲政德，才能以德修身、以德润才、以德服人，其才方能用得其所，其功方能垒土成台，使自己的能力和才干对国家有用、对人民有益。所以说，政德是领导干部立身之本、从政之基。不仅如此，领导干部政德如何还直接影响党在群众中的形象。领导干部讲政德是全面从严治党、增强党的影响力凝聚力感召力的内在要求。从社会价值体系角度看，领导干部在党和国家事业发展中是“关键少数”，既肩负着领导责任，也担负着道德示范责任，树立正确社会价值导向的关键在于领导干部。风成于上，俗化于下。党风政风对社会风气具有引领和示范作用，政德建设是社会价值体系建设的“牛鼻子”。只有领导干部讲政德、立政德，社会道德、社会风气才能好起来。

讲政德就要立政德。对于如何立政德，习近平同志从明大德、守公德、严私德三方面作出了深刻阐述，为领导干部立政德提供了根本遵循。明大德，就是要筑牢理想信念、锤炼坚强党性，在大是大非面前旗帜鲜明，在风浪考验面前无所畏惧，在各种诱惑面前立场坚定。也就是说，把牢理想信念之舵，砥砺坚强党性，站稳政治立场，经得起考验，抵得住诱惑，是领导干部必须修好的大德。守公德，就是要强化宗旨意识，全心全意为人民服务，恪守立党为公、执政为民理念，自觉践行人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标的承诺，做到心底无私天地宽。守公德必须不忘初心、牢记使命，坚持立党为公、执政为民。严私德，就是要严格约束自己的操守和行为，戒贪止欲、克己奉公，切实把人民赋予的权力用来造福于人民。严私德必须严以律己，保持廉洁操守，筑牢道德底线，不逾矩、不越轨。其中，明大德是政之方向、守公德是行之准绳、严私德是己之操守，三者相辅相成。领导干部只有将三者有机统一起来，才能筑牢立身之本、从政之基，始终做到忠诚、干净、担当，自觉为党和人民的事业而奋斗。

对于讲政德、立政德的实践路径，习近平同志强调“多积尺寸之功”。小事小节是一面镜子，小事小节中有党性、有原则、有人格。古人讲，“尽小者大，慎微者著”“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”，都强调对小事小节的重视。细微之处见精神，细微之处显品质。现实中，一些领导干部在政德建设方面大话、空话喊得多，尺寸之功积得少；一些领导干部不注意管好生活圈、交往圈、娱乐圈，在私底下、无人时、细微处放纵自己，越轨逾矩，最终酿成苦果。聚沙成塔、集腋成裘，量变会引起质变。在政德建设上也是如此，抓小节、抓小事就是在立大德。多积尺寸之功，就要慎独慎初慎微慎欲，培养和强化自我约束、自我控制的意识和能力，正心明德、防微杜渐，不断改造主观世界、加强党性修养，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，用尺寸之功筑牢思想道德的大坝。

责任编辑：张岩