教授:把全面从严治党贯穿长期执政能力建设始终

原标题：在全面和从严上下大功夫、长功夫

把全面从严治党贯穿长期执政能力建设始终（治理之道）

赵晓呼

党的十九大报告在阐述新时代党的建设总要求时提出，要“以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线”。从加强执政能力建设到加强长期执政能力建设，宣示了我们党不仅要执好政，而且要长期执好政。长期执政对党的自身能力建设的要求是全面的，标准是严格的。只有把全面从严治党贯穿长期执政能力建设始终，在全面和从严上下大功夫、长功夫，切实做到治党理论科学严密与党的领导坚强有力、治党制度系统完备与治党举措严格规范、治党目标明确坚定与干部队伍过硬，才能实现长期执政能力建设的预期目标。

治党理论科学严密与党的领导坚强有力。治党理论科学严密，对于加强党的长期执政能力建设具有先导性作用。中国特色社会主义进入新时代，推动全面从严治党向纵深发展，就要在治党理论上不断拓展新视野、作出新概括，使治党理论更加科学严密。党的十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为我们党的行动指南，实现了党的指导思想又一次与时俱进。当前和今后一个时期，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全面从严治党不断向纵深发展，确保党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设取得实效。同时应看到，全面从严治党需要坚强有力的领导。党中央有高度权威，能够集中统一领导，全面从严治党就有可靠保证，党的事业就能顺利发展。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，全面从严治党成效卓著，管党治党从宽松软走向严紧硬，党的建设开创新局面，党风政风呈现新气象。这充分证明党的领导有力量、党的建设有希望。

治党制度系统完备与治党举措严格规范。党的建设的关键是制度建设。系统完备的治党制度，是落实党建目标的刚性保证。习近平同志多次强调，铲除不良作风和腐败现象滋生蔓延的土壤，根本上要靠法规制度。治党制度只有更加系统完备，才能更有科学性和执行力，才能真正把权力关进制度的笼子，使权力行使受到有效制约和监督；全面从严治党才能做到严和治，做到以制度治党、管权、治吏。为此，要使党的主干法规更加健全、配套法规更加完备，使各项党内法规之间更加协调统一。同时应看到，我们党是一个拥有8900多万名党员、450多万个基层党组织的马克思主义执政党。如果没有严格规范的治党举措，我们既不可能制定出符合全面从严治党要求的好制度，也不可能很好地贯彻执行这些制度。只有治党举措严格规范，全面从严治党才有具体抓手，才能真正落地并取得预期效果，从而不断巩固发展党的建设成果。

治党目标明确坚定与干部队伍过硬。目标明确，才能方法得当；目标坚定，才能不惧艰险。全面从严治党是一场输不起的斗争，必须保持政治定力、聚焦目标任务，沿着不变的方向，把握节奏和力度，坚持以零容忍的态度惩治腐败，把工作一步步引向深入。同时应看到，实现长期执政目标，完成全面从严治党任务，关键在人，必须培养造就一支高素质专业化干部队伍。要更加注重培养干部综合素质，突出政治标准，不断提高其专业能力和专业精神，增强其适应新时代全面从严治党要求的能力。

（作者为全国党建研究会特邀研究员、天津市委党校教授）

责任编辑：张岩