公安部领导信息更新：许甘露孙力军出任副部长

原标题：公安部领导信息更新：许甘露、孙力军出任副部长
新京报快讯（记者王梦遥）3月29日，记者从公安部官网注意到，公安部“领导信息”一栏更新，部级领导中新增两位副部长，分别为许甘露和孙力军。
目前许甘露职务为公安部副部长、国家移民管理局局长，位列公安部部领导第8位。
此前发布的《深化党和国家机构改革方案》显示，将公安部的出入境管理、边防检查职责整合，建立健全签证管理协调机制，组建国家移民管理局，加挂中华人民共和国出入境管理局牌子，由公安部管理。这意味着许甘露成为新成立的国家移民管理局首任局长。
官方简历显示，1962年出生的许甘露为福建同安人，厦门大学世界经济专业毕业，在职研究生学历。早年许甘露曾任厦门市公安局副局长、党组副书记等职；1994年起调任公安部，先后任出入境管理局副局长、局长、警务保障局副局长、交管局局长；2015年6月，许甘露从公安部调任河南，任河南省政府党组成员兼省委政法委副书记，此后又任河南省委常委、政法委书记、副省长、省公安厅厅长等职。
另一位新任副部长为孙力军。
官方简历显示，孙力军1969年1月生，山东青岛人。1988年9月参加工作，澳大利亚新南威尔士州州立大学公共卫生和城市管理专业毕业，在职研究生学历。现任公安部党委委员、副部长兼一局二十六局局长、港澳台办公室主任，副总警监警衔。
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