美国“大腿”将退休 蔡英文连发两推表达不舍

原标题：挟洋自重到极点！ 蔡英文连发两推文不舍美国“大腿”将退休

罗伊斯（左）与蔡英文（图片来源：“中时电子报”）

[环球网报道 记者 徐亦超]“台湾旅行法”刚刚生效，这部法律的“幕后推手”、美国众议院外交事务委员会主席罗伊斯就于26-28日访台，并在27日与台湾地区领导人蔡英文见面。对此，台当局涉外部门的新闻稿称，“此次是罗伊斯自担任众议院外委会主席以来连续第六年率团来访，充分展现对台湾的重视及支持。”不过，对于台当局的“坏消息”是，这位他们眼中的“老朋友”马上就要退休了。这不，蔡英文今日又特别连发两条推文，表达对失去一位“大腿”的不舍。

蔡英文29日在推文中称，“随着罗伊斯在2018年年底的退休，台湾将在美国国会中失去一位好朋友，但他的成就与对台湾的贡献，将在未来的很多年里被珍视”。而在另外一条推文中，她也表示，自己很高兴能与罗伊斯再次见面，而新航线的开通、以及台湾被纳入美国的“全球通关计划”，将会令台湾和美国南加州的关系更加紧密。

蔡英文今日连发两推

从以上的文字不难看出，蔡英文当局对这位美国“友人”的情真意切，事实上，早在2017年9月，蔡英文就曾给罗伊斯颁授“特种大绶景星勋章”。“中央社”提到，罗伊斯出任外委会主席以来，推动美国国会通过重申“与台湾关系法”及“六项保证”为“台美关系基石”的共同决议案，并推动美国国会陆续通过支持台湾以观察员身份参与世卫大会、国际民航组织及国际刑警组织等。

而蔡当局抱美国“大腿”的趋势近来似乎越来越明显，除了罗伊斯之外，之前美国亚太副助卿帮办黄之瀚也曾访台，另外，5月在台湾还可能还会举行“台美防务产业合作会议”，以及6月份的AIT新馆成立，外界预测美国可能会推出更高层的官员访台。

不过，蔡英文这招“挟洋自重”的招数显然是打错了算盘，刚刚上任的国台办主任刘结一日前受访时强调，中美之间涉及台湾问题，有明确的三个联合公报，美国对中方做出明确的承诺，“一个中国原则”是中美关系的政治基础，美国必须要履行承诺。

他又表示，确实一些美国人想“打台湾牌”，“打台湾牌”伤害的是全体中国人民，也包括伤害台湾同胞的利益，这是对台湾同胞的愚弄。我们相信，只要我们两岸携起手来，在一个中国原则的基础上，在“九二共识”的基础上，不断推进两岸关系和平发展，推进祖国和平统一的进程，那么任何外部势力企图“打台湾牌”，伤害全体中国人民利益的事情，都是徒劳的。

而国台办新闻发言人安峰山在28日的例行记者会上也重申，美方应该恪守和坚持一个中国政策和中美三个联合公报原则的承诺，不与台湾方面进行任何形式的官方往来和接触。任何的外部势力企图打“台湾牌”都注定是徒劳的。这样做伤害的是全体中国人民，包括台湾同胞的利益，同时也是对台湾同胞的一种愚弄。我们也在这里正告台湾当局，挟洋自重，只会引火烧身。

另外，一些岛内舆论也对当局过分“亲美”表示担忧。民进党“立委”郭正亮研判，中国大陆对美国的一系列动作不会坐视不管，可能4月到6月会有大事，对台湾而言情况不容乐观。有媒体提醒说，蔡英文不要开心得太早，台湾只不过是美国手中的一枚棋子而已，到紧急关头，美国是可以“弃车保帅”的。

责任编辑：初晓慧