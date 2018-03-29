北京城市副中心详规亮相 步行与自行车在这将优先

原标题：城市副中心详规亮相，步行与自行车出行将在这里优先保障 |政解

新京报快讯 （记者李玉坤 郭超）《北京市城市副中心控制性详规（草案）》今天上午首次亮相，这个关系到城市副中心未来建成什么样？怎么建设的详细规划有什么亮点？新京报记者进行详细梳理。

定位：北京新两翼其中一翼

今天（3月29日）上午，北京市第十五届人民代表大会常务会员会第三次会议听取和审议了市规划和国土资源管理委员会关于《北京市城市副中心控制性详规（草案）》的报告。

北京城市副中心是北京新两翼的一翼，要重点处理好副中心与中心城区的关系，与副中心外围地区的关系，与城市东部地区和通州周边地区的关系，着力打造成为国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。

空间布局：”一带一轴多组团”

草案提到，城市副中心要构建“一带一轴”多组团的城市空间结构。

具体来说，“一带”，就是以大运河为骨架形成一条蓝绿交织的生态文明带；“一轴”，就是沿六环路形成创新发展轴，其中有宋庄文化创意产业集聚区、行政办公区、城市绿心、环球主题公园等多个功能中心；“多组团”，就是依托水网、绿网和路网形成民生共享组团，建设职住平衡、宜居宜业的城市社区。

承载功能：行政办公等功能为主导

草案提到，紧紧围绕承接中心城区功能和人口疏解，促进行政功能与其他城市功能有机结合，以行政办公、商务服务、文化旅游为主导，形成配套完善的城市综合功能。

一是发挥行政办公区的示范带动作用，有序推动中心城区市级党政机关和市属行政事业单位搬迁，带动中心城区其他相关功能和人口疏解。

二是依托运河商务区和副中心综合交通枢纽等地区，加强商务服务功能的细化落实，制定详细的准入门槛、激励政策与退出机制，重点承接部分中心城区商务服务功能。

三是充分发挥通州深厚的历史文化底蕴优势，以文化旅游区和宋庄文化创意产业集聚区为重点，促进文化与传统、文化与科技、文化与时代的融合。

四是形成围绕三大主导功能形成高品质的城市综合功能，依托城市绿心、家园中心营造宜居的居住环境，建设优质的公共服务设施，为居民提供更多优质公共服务。

如何管理：优先保障步行和自行车出行

草案提到，用最先进的理念和国际一流的水准规划建设管理北京城市副中心。从城市综合交通、职住平衡、公共空间等人民群众日常生活最关注的方面，提出针对性的规划策略，保障高水平规划建设北京城市副中心。

一是建设以人为本、安全、高效的综合交通系统。以轨道交通和公共交通为主导，优先保障步行和自行车出行，构建“小街区、密路网”的路网体系。

二是建设职住平衡的宜居城区。优化城乡职住用地结构，建立混合有序的用地布局，加强住房保障，打造公平、优质、智慧的民生服务体系，推动副中心职住平衡发展。

三是塑造高品质、人性化的公共空间。构建层级明确、连续贯通的公共空间体系，深挖空间资源增加公共空间总量，构建功能复合的公共空间，提升公共空间的品质和艺术性。

四是提升规划建设管理水平。处理好政府与市场、刚性与弹性的关系，管控好刚性约束条件，避免出现重大结构性问题，通过划定战略留白地区，为城市发展预留弹性空间。

五是创新城市建设管理体制，提升城市智慧化管理水平，坚持技术创新为人民群众服务，让信息多跑路、群众少跑腿。

责任编辑：张玉