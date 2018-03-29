厦大台客座教授被疑在大陆兼职任课 被台检方传唤

原标题：被疑在大陆兼职任课 台检方将传管中闵到案说明

[环球网综合报道]台北地检署于上周接获民众“举报”，称管中闵身为受管制的离职政务人员，却未经报备就到大陆兼职任课，违反涉密退职人员管制3年的相关“规定”。据台“中时电子报”29日报道，检方已致电台大财经系，预告近期将对管中闵发出传票，请他到案说明。

管中闵被检举从2005年起在厦门大学等多所大学违法兼职任课。厦门大学21日表示，从未聘任管中闵担任正式或兼职职务，管中闵在厦大期间不授课、不支酬、没担任论文指导教授，但有短期客座讲学。

报道称，管中闵2012年到2015年在“行政院”服务，依据所谓的相关规定，官员卸任后1年，若赴大陆，须向“移民署”申请。管中闵共申请4次，全部获准，实际前往3次，1次撤销。

对于管中闵一事，国台办新闻发言人安峰山回应表示，厦门大学曾经因台湾大学代校长的函询以函复的方式说明了有关情况，也就是说管中闵先生曾经被厦门大学经济学院聘为客座教授，但是不授课、不支酬。管教授没有在厦门大学担任教职，也没有开设专业课程，没有担任硕士或者博士生的指导老师。另外，也没有领取过薪酬。

责任编辑：初晓慧