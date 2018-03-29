大陆学者在台“宣扬台独”？当事人:误读发言本意

原标题：陆学者在台北“宣扬台独”？当事人澄清：发言本意被误读

厦大台研院教授刘国深（图片来源：“中央社”）

[环球网报道 记者 徐亦超]台湾“中央网络报”的一则报道今日在两岸引起涟漪。报道称，厦门大学两岸关系和平发展协同创新中心执行主任刘国深28日在一场于台北举行的两岸关系研讨会上，谈及敏感的“统独”问题时表示，“不是任何独立都不行，就像我们的孩子，我们就希望他长大了能独立生活。香港保持财政、司法等方面的‘独立性’也是中央政府同意的。在一个国家前提下，台湾保持某种程度的独立性不是坏事”，报道更“引述”刘国深称，“蔡英文距离承认‘九二共识’就差那么一点点”。

该报道发出后，大陆的一个微博帐号今天（29日）上午贴文举报，称刘国深的言论违反中央对台政策，散播错误的言论宣传“台湾独立”，“破坏祖国统一”，并在文末@了包括环环在内的一众大陆媒体，一时间也引起多名大陆网友在文下留言，要求有关单位严办。环环看到新闻之后，对大陆学者会做出这样的“表态”颇为吃惊，第一时间联系到了当事人刘国深教授，对其进行了专访，试图厘清事件的真相与全貌。

在微博上，有大陆网友对此事进行了“举报”

刘国深教授对环环表示，一些读者显然是因为台媒报道缺少上下文联接，误读了他讲话的本意，一看到“独立”二字就感到愤怒。他认为，台湾不能追求“领土主权的独立”，而在坚持体现一中原则的“九二共识”之下，台湾地区保持一定财政、经济和生活上的某些独立性是可以谈的，这也正是“一国两制”的真谛。如果完整听了他的发言，他相信在场的绝大部分人都不会有这种扭曲的理解。

刘国深又强调，“台独”势力利用台湾人希望保持财政、经济、生活等方面的“自主性心理”，宣扬他们的“台独”理念，而且趁这个机会丑化统一。对此，我们必须向台湾民众说明清楚，在“一个中国”的框架下，台湾人民可以保持一定的“独立性”。父母们也希望孩子长大了有能力独立自主，这样的“独立”就不可怕，还要帮助他们获得“独立”生活的能力。

至于蔡英文对“九二共识”的态度，刘国深就认为，蔡英文当局没有完成“答卷”，没有明确回答“两岸是否同属一国”，还要加油，再努力一下就有可能与大陆方面找到政治上的交集。

最后，刘国深对环球网记者致电查证表示感谢，称由于当天发言的时间很短，自己没有机会说透彻。他又请大家放心，厦大台湾研究院没有任何人会容忍分裂国家领土主权的言论，也谢谢大家的讨论。

责任编辑：霍宇昂