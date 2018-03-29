原标题：国防部新闻发言人：裁军30万任务已基本完成

新京报快讯（记者倪伟）国防部3月29日举行例行记者会，国防部新闻发言人任国强大校证实，我国裁减军队员额30万任务已经基本完成。

2015年9月3日，在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念大会上，习近平主席宣布，中国将裁减军队员额30万。

任国强29日在记者会上宣布，随着军队领导指挥体制改革、规模结构和力量编成改革任务的推进落实，我军组织架构和力量体系实现整体性、革命性重塑，裁减军队员额30万任务已经基本完成。

任国强说，裁减军队员额30万，是党和国家的一个重大政治决定和政治宣示，深化国防和军队改革对此作了周密部署安排。“我们坚定不移走中国特色精兵之路，坚持减少数量、提高质量，优化兵力规模结构，精简机关和非战斗机构人员，淘汰老旧装备，推动我军由数量规模型向质量效能型、人力密集型向科技密集型转变，全面推进国防和军队现代化。中国始终坚持走和平发展道路，始终奉行防御性的国防政策，始终是维护世界和地区和平稳定的坚定力量。”

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