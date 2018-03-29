国防部原新闻发言人杨宇军在中国传媒大学履职

原标题：国防部原新闻发言人杨宇军证实履职中国传媒大学媒介与公共事务研究院院长

[环球时报-环球网报道 记者 郭媛丹]《环球时报》记者证实，去年8月离任国防部新闻局局长、国防部新闻发言人的杨宇军已经出任中国传媒大学媒介与公共事务研究院院长。

3月29日，网络上流传一份“中国传媒大学文件”，其中提及杨宇军出任中国传媒大学媒介与公共事务研究院院长，董关鹏不再兼任媒介与公共事务研究院院长。随后《环球时报》记者就此向杨宇军求证，得到杨宇军本人证实。

2017年8月，杨宇军经组织批准后选择自主择业，成为首位主动选择退出现役的国防部新闻发言人。

据《环球时报》记者了解，在传媒大学任命文件传出以前，杨宇军已经在扮演“老师”的角色。公开报道显示，2017年11月杨宇军曾经受邀为中核集团新闻发言人授课。

杨宇军的新岗位使得其完成“从军梦”后再度重返校园。1993年7月，杨宇军从外交学院毕业后“携”笔从戎，进入国防部外事办公室（现中央军委国际军事合作办公室）工作。有网友认为杨宇军担任新职务会有出色表现，作为一名有丰富经验的新闻发言人，杨宇军此次转轨能更好地对新闻发言人开展培训和公共舆论管理工作。

另外，在29日国防部例行记者会上，国防部新闻发言人任国强表示，退役军人是党和国家的宝贵财富，是新时代的见证者、开创者、建设者，他们来自人民、服务人民、回归人民、回报人民，脱下军装，他们依然是最可爱的人，永远是我们可亲可敬的战友。

中国传媒大学媒介与公共事务研究院是我国一流大学中在媒介与公共事务领域建立最早的创新型研究机构，成立于2013年4月11日，是由中国传媒大学和中国公共关系协会共同发起而成立的国际化、创新型、高水平智库研究机构。

《环球时报》记者在其官方网站的专家团队中，发现包括外交部原副部长、全国人大首位女性新闻发言人傅莹，国防部新闻事务局原局长、新闻发言人耿雁生大校，以及曾任外交部新闻司副司长、新闻发言人的洪磊等诸多熟悉面孔。

责任编辑：霍宇昂