原标题：北京检方：一般案件取消三级审批制

新华社北京3月29日电（记者熊琳）北京市人民检察院29日发布，按照司法责任制要求，北京检察机关逐步扩大对检察官的授权范围。在一般性案件中取消三级审批制，突出检察官办案主体地位，促进检察官履职能力不断提升。

这是记者29日从北京市首次检察官大会上获悉的。北京市人民检察院党组副书记、常务副检察长高保京表示，2017年，北京市检察机关逐步扩大对检察官的授权范围，除按照我国法律法规规定的重大、疑难、复杂案件和可能影响其他司法机关判决、裁定及决定的案件由检察长或者检察委员会决定外，对案情简单、事实清楚等一般案件的处理决定放权给检察官。

记者从北京市检察机关了解到，按照检察官办案责任制关于“谁办案谁负责，谁决定谁负责”要求，一般案件取消三级审批制，突出检察官办案主体地位。2017年，全市检察官共依法独立对39142件案件作出处理决定，占办结案件总数的五成以上。

高保京介绍，司法改革后，全市检察官履职能力进一步增强。截至2017年底，全市员额检察官共1248人。2017年，全市检察官共办结包括e租宝案在内的案件共72340件，同比增长40.5%。全市检察官办结案件量、人均办案量均实现增长，办案质效进一步提升。

为确保检察官办案质量，2017年，北京检察机关通过开展案件质量评查机制评判办案质量，共对全市检察官办结案件中的22288件案件进行了评查。其中，优秀案件1143件，一般案件21139件，瑕疵案件6件，没有错误案件。全市检察官办案效率明显提升，办结案件总数与同期受理案件总数的比率为97.1%，同比增加4.2个百分点。

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